Kızılırmak kenarında cansız beden bulundu

Samsun'da Kızılırmak kenarında, tüfekle vurulmuş erkek cansız bedeni bulundu.

Olay, Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Kızılırmak kenarındaki Nehrisedde yolunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Bölgeden geçenler, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir erkek olduğunu fark ederek, durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiler. Olay yerinde gelen polis ekipleri, cebinden çıkan kimlikle ölen kişinin, Murat Bakan (33) olduğunu belirledi.

Sağlık ekipleri, Bakan'ın pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğu tespit etti. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu.

Cansız bedeni otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna götürülen Bakan'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.