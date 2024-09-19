Kızılyıldız: 1 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Kızılyıldız'la deplasmanda karşılaşan Benfica, rakibini 2-1 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.
KEREM ATMAYA DEVAM EDİYOR
Kerem Aktükoğlu bu golle bu sezon Galatasaray ve Milli takım da dahil oynadığı 9 maçta 7 gol kaydetti. Ayrıca 3 de asist yaptı.
Öte yandan Kızılyıldız'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Rade Krunic de karşılaşmada 90 dakikada süre aldı.
Bir sonraki karşılaşmada Benfica, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise Inter'e konuk olacak.