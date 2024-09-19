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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kızılyıldız: 1 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kızılyıldız: 1 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Kızılyıldız'la deplasmanda karşılaşan Benfica, rakibini 2-1 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 21:58 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:22
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

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        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

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        KEREM ATMAYA DEVAM EDİYOR

        Kerem Aktükoğlu bu golle bu sezon Galatasaray ve Milli takım da dahil oynadığı 9 maçta 7 gol kaydetti. Ayrıca 3 de asist yaptı.

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        Öte yandan Kızılyıldız'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Rade Krunic de karşılaşmada 90 dakikada süre aldı.

        Bir sonraki karşılaşmada Benfica, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise Inter'e konuk olacak.

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