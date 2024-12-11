Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Kızılyıldız: 72 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 95 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Kızılyıldız: 72 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 95 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 21:42 Güncelleme: 11.12.2024 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Sırbistan'da avantajı aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 95-72 mağlup etti.

        Başkent Belgrad'daki Zeleznik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-31 önde gitti. İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 74-52 üstün girdiği maçtan 95-72 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Captagon İmparatorluğu
        Captagon İmparatorluğu
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ