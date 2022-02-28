Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 19. haftanın erteleme maçında Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Sırbistan'da oynanan maçta sahadan 74-69 mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılıklı basketlere sahne olan ilk periyotu 20-18 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 41-37 mağlup gitti. Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında skoru 41-41’te eşitleyen Fenerbahçe Beko, Booker ile 48-49 öne geçti. (05.00) De Colo’nun maçtaki ilk basketiyle skoru 53-56’ya getiren temsilcimiz, periyotu 59-60 üstün tamamladı. Dördüncü çeyrekte geriye düşen Fenerbahçe Beko, İsmet, Polonora ve Floyd ile 69-70 öne geçse de son bölümde istediği oyunu oynayamadı ve mücadeleden 74-69 mağlup ayrıldı.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 20-18

2.Çeyrek: 21-19

3.Çeyrek: 18-23

4.Çeyrek: 15-9