Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Ligdeki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, bu akşam deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Son 4 maçında 3 galibiyet alarak çıkışa geçen lacivert beyazlılar, Kızılyıldız karşısında da galibiyet parolasıyla sahada yer alacak. İşte, Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçına dair ayrıntılar...
Kızılyıldız Anadolu Efes karşılaşması için artık nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'de son haftalarda başarılı bir grafik çizen ve yükselişe geçen temsilcimiz Anadolu Efes, Belgrad deplasmanında Kızılyıldız karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. İşte, ligde günün sonucu en çok merak edilen maçı olan Kızılyıldız Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatları...
KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
THY EuroLeague'de 11. hafta maçı olan Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol karşılaşması bu akşam saat 22:00'da başlayacak.
KIZILYILDIZ ANADOLU MAÇI HANGİ KANALDA?
Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.