Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'deki 8. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Çift maç haftasının ilk gününün son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, köklü Sırbistan ekibi Kızılyıldız karşısında galibiyet arayacak. Belgrad'da oynanacak zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve sarı lacivertli ekibimizin takım kadrosuna dair bilgileri bir araya getirdik...
Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basketbol maçı için artık geri sayıma geçildi. THY EuroLeague'de bu yıl çıktığı ilk 7 maçta 5 galibiyet 2 yenilgi alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, puan durumunda 3. sırada yer alıyor. İşte, bu akşamın son karşılaşması olacak Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı hakkında detaylar...
KIZILYILDIZ FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 22:45'de başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU
Nick Calathes - Oyun Kurucu
Raul Neto Oyun Kurucu
Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu
Yam Madar - Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard
Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard
Şehmus Hazer - Şutör Gard
Tyler Dorsey - Şutör Gard