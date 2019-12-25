Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Sırp pivot ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce Türkiye'de Olin Edirne, Banvit, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Türk Telekom'da oynayan Stimac, sezon başında Fenerbahçe Beko ile anlaşmıştı. Tecrübeli basketbolcu, sarı-lacivertli formayla THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4,6 sayı, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 5,7 sayı ortalaması yakalamıştı.

Stimac, 2008-2010 ve 2015-2016 sezonlarında da Kızılyıldız mts forması giymişti.