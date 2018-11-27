Kızım dizisinin 11. yeni bölümü Cuma akşamı TV 8 ekranlarına gelecek. Öykü'yü Demir'den almayı kafasına koyan Asu bir kez daha şansını denemek için kapıyı çalar ama Öykü gitmek istemeyince karşısında Candan'ı bulur. İşte, Kızım 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KIZIM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

11. Bölüm 1. fragman:

Candan ile Asu arasında gerginlik nasıl sonuçlanacak?

11. Bölüm 2. fragman:

KIZIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Asu, babasından kalan mirası ele geçirebilmek için vakit geçirmeden harekete geçer ve Öykü ile yakınlaşmaya çalışır.

Öykü, çevresinde gerçekleşen sarsıcı değişimlerden habersiz okulda oynayacakları tiyatro oyununa hazırlanmaktadır.

Asu'nun, Öykü'nün annesi olduğunu öğrenen Demir için, bu beklenmedik gelişme şok etkisi yaratır.

Bu şok üzerine Asu'nun, Öykü'yü almak istemesi, Demir'i iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Demir, Asu'nun bu beklenmedik hamlesine nasıl karşılık verecektir?

Kızım 11. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da TV 8 ekranlarına gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ