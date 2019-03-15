Kızım 24. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Kızım'da Öykü'nün teyzesinin gelmesi durumları iyice karıştırdı. Cemal, Öykü'nün Demir'i hatırlamamasını kullanarak, Öykü'yü yanına çekmeye çalışıyor. Dizinin son sahnesinde ise Demir ile Cemal'in arasında tansiyon yükselirken, Öykü "baba" diyerek herkese şaşkınlık yaşattı. Kızım 23. son bölüm özeti ve 24. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

KIZIM 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızım 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

KIZIM 23. SON BÖLÜM ÖZETİ