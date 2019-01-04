Kızım 16. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kızım dizisi normalde her hafta Cuma günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Kızım'ın yeni bölümüne dair detaylar...
KIZIM BU AKŞAM NEDEN YOK?
Kızım'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.
KIZIM 16. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kızım'ın bu akşam yayınlanmayan 16. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Kızım 16. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.
KIZIM 15. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Demir babalık testinin sonucu ile yüz yüze kalmış, içini kemiren kuşkunun nihayet sona ereceğini düşünmektedir. Peki, zarfın içindeki gerçek Demir ve Öykü arasındaki bağı nasıl etkileyecektir?
Cemal'in sabırla yürüttüğü intikam planı, Candan'ın Demir hakkındaki gerçekleri anlatmasını istemesiyle yeni bir boyut kazanır. Cemal'in Candan'a anlatacaklarının ardından, Demir için Candan'la yüzleşmesi kaçınılmaz bir hal alır.
Mahkeme günü gelip çatmıştır. Acaba hâkimin iki dudağı arasındaki karar ne olacaktır?
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