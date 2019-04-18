Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Kızım dizisi final bölümü ile ekranlara veda edecek. İşte Kızım dizisi final tarihi...

KIZIM DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Kızım dizisi yayınlandığı günden itibaren reytinglerde isteneni verememesi final yapmasında en önemli neden olarak görünürken Mayıs ayının sonlarında dizinin ekranlara veda edeceği konuşuluyor.

KIZIM DİZİSİ KONUSU

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır. Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.