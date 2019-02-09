Kızım son bölüm

Kızım 18. son bölümü izlendi. Hemen ardından Kızım 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak edilmeye başlandı. Her bölümü diziseverler tarafından ilgi ile takip edilen Kızım son bölümünde, Öykü babasına Candan'ın evleneceğini söyledi. Demir ise, kızından aldığı bu kötü haber sonrasında Candan'a aşkını itiraf etti. Öte yandan, Cemal Öykü'yü kaçırıyor. Demir, kızının kaçırıldığını okul müdüründen öğrenince adeta çılgına dönüyor.

KIZIM 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son 18. bölümünün ardından 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlandığında haber sitemizde de bulabileceksiniz.

KIZIM SON BÖLÜM NE OLDU?

Demir ve Uğur içine düştükleri çıkmazdan kurtulmak için planlarını sürdürürken Öykü'yü okuldan göndertmek için imza toplayan velilere kadın kılığına giren Uğur sert tepki gösteriyor. Öykü'den Candan'ın Murat ile evleneceğini öğrenen Demir aşkını itiraf etmeye karar verir. Demir, Candan'ın beklemediği bir anda dükkana girer ve ona ilan-ı aşk eder. Söylediği sözler karşısında şaşkına dönen Candan Demir'e ne cevap verecektir?