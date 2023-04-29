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Kızına böbreğini verebilmek için obezite ameliyatı oldu

Uşak’tan Denizli’ye gelen 41 yaşındaki Gülcan Öncer, 5 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden kızına böbreğini verebilmek için obezite ameliyatı oldu

Kızına böbreğini verebilmek için obezite ameliyatı oldu
İHA

Uşak'ta yaşayan 41 yaşındaki obezite hastası Gülcan Öncer, 5 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden kızına böbrek bulmak için dört gözle gelecek güzel haberi bekliyordu. 19 yaşındaki kızına böbrek verebileceğini öğrenen anne Öncer, fazla kilolarından dolayı yaşadığı obezite hastalığı nedeniyle böbrek nakli olamıyordu. Yaptığı araştırmalar sonucunda böbrek nakli olmak için Uşak’tan Denizli’ye geldi. Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı ve Öncer sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

"10 GÜN ÖNCE AMELİYAT OLDUM, 11 KİLO VERDİM"

Obezite cerrahisi sayesinde, fazla kilolarından kurtularak kızına sağlıklı bir böbrek verebilecek olmanın mutluluğunu yaşayan Gülcan Öncer, “Yıllardır obezite hastasıyım. Ameliyat olmayı düşünmüyordum. Kiloluydum ama ameliyat aklıma bile gelmemişti. Kendi kendime kilo vermeyi düşünüyordum ama bir türlü veremiyordum. Bu sırada kızımın böbrek hastası olduğunu ve böbrek nakli yapılması gerektiğini öğrendim. Kızımın sağlığına kavuşması için kendi böbreğimi ona vermeye karar verdim. Doktorlara gittim hepsi de zayıflamam gerektiğini söyledi. Bir türlü kilo veremeyince de bir an önce kızımı iyileştirmek adına obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Hastaneye gittim doktorumla görüştüm. Kilo verebileceğimi ve sonrasında da kızıma böbreğimi verebileceğimi söyleyince dünyalar benim oldu. Hemen ameliyat olmaya karar verdim çünkü doktorum bana güven verdi. Ameliyatımı oldum, 10 gün oldu ve 11 kilo verdim. Daha da fazla vermeye gayretliyim. Böbreğimi verebileceğim için çok mutluyum. İnşallah organ naklimde iyi olacak. Allah tüm böbrek hastalarına şifa versin” dedi.

"KIZINA SAĞLIKLI BİR BÖBREK VEREBİLECEK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI"

Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, “Gülcan Hanım'ı muayene ettikten sonra kilosunun böbrek nakli için uygun olmadığını ve böbreğini kızına verebilmesi için obezite ameliyatı olması gerektiğini söyledik. Obezite cerrahisi sayesinde organ nakli için engel teşkil eden fazla kilolarından kurtulabilecekti. Bu haberi duyunca kendisi de kızı da çok mutlu oldu ve bir an önce işlemlerin başlamasını istedi. Obezite ameliyatını gerçekleştirdik ve kontrole geldiğinde 11 kilo verdiğini gördük. Obezite cerrahisi sayesinde birçok hastamız bugüne kadar sağlığına kavuştu. Şimdi de hem Gülcan hanıma hem de kızına sağlıklı bir hayat sunabildiğimiz için gerçekten mutluyuz” diye konuştu.

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