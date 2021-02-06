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Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe'den o görüntülere cevap!

Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe, sosyal medyada o görüntülerin büyük tepki görmesinin ardından açıklama geldi. Nurcan Serçe "Kızım bizim bahçe kapısının önüne oturmuş çişini yapıyordu. Yanında da iki tane erkek çocuğu vardı. ‘Ev yok muydu? Oğlan çocukları sana bakarken tuvaletini yapıyorsun’ diyerek dövdüm" dedi  

Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe'den o görüntülere cevap!
İHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Dayakçı bir anne olmadığını, şiddet olayının ise bir kez yaşandığını ifade eden Serçe, kendisini savunmadığını belirterek, "Ben o videoları sosyal medyada izledim. O videoların, o dayağın hiçbir şekilde açıklaması yok. O kadar canım acıdı ki. Çocuğum ‘anne yapma’ diyor, ‘anne’ diyor ben ona vuruyorum" dedi.

Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dakikalar sonra Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Olayın 14 Nisan 2020 tarihinde yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLARIMLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIM YOK"

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısından tepki gören Serçe, şiddet görüntüsünün nasıl yayıldığını bilmediğini belirterek, şu anda çocukları ile ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığını kaydetti.

Devlet koruması altında olan çocuklarına sık sık ziyaret ettiğini anlatan Serçe, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklarımla bir aradayız. Ben o dönemler çok zor bir süreçten geçmiştim. Bir birlikteliğim vardı. Onunla ilgili bir şeydi ama şu an bir sıkıntı yok. Videoyu çeken kişi de eşimdi. Eşim bana tuzak kurdu. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. İnanın bana şiddettin herhangi bir açıklaması yok. Hem de hiçbir açıklaması yok. Çocuğa vurma sebebim de söyleyeyim. Kızım bizim bahçe kapısının önüne oturmuş çişini yapıyordu. Yanında da iki tane erkek çocuğu vardı. ‘Ev yok muydu? Oğlan çocukları sana bakarken tuvaletini yapıyorsun’ diyerek dövdüm. Görüntüleri kimin yaydığını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim onu da bilmiyorum. Kafam o kadar dolu ki."

"ŞANTAJ İÇİN ÇEKİLEN BİR VİDEOYDU"

Kızına gösterdiği şiddettin bir defalığına mahsus olduğunun altını çizen Nurcan Serçe, "Çocuğunu döven bir anne olsaydım bir sürü video olurdu. Bir kere dövdüm. Çocuklarımın devlet tarafından alınma sebebini de söyledim. Eşimden çocuğum vardı, çocuğu ona vermezsem sosyal medyalarda, haber kanallarında paylaşacağını söylemişti. Ben buna dayanamadığımı söylediğim için alınmasını istedim. Çocuklarım, benim psikolojimin düzelmesi için, kendi psikolojileri düzelmesi için alındı. Psikolojik baskı yaşadığım bir dönemdeydim. Karakollarda ifadeler var, çocuğumun ifadeleri var. Onlara nasıl güzel baktığıma dair ifadeler var. Benim çocuğum 1 haftalıkken eşim onu kaçırdı. Bana bu şekilde şantajlar yaptı. Bu da kasıtlı ve şantaj için çekilen bir videoydu. Şiddet, sürekli olan bir şey değil. Ben çocuklarıma yıllardır bakıyorum. Ben ilk eşimden ayrıyım, bu benim ikinci birlikteliğimdi. İlk eşimden kızım 4 yaşındayken ayrıldım. 4 tane daha çocuğum var" ifadelerini kullandı.

"DAYAKÇI BİR ANNE DEĞİLİM"

‘Çocuklarımı tabi ki geri alacağım’ diyen Nurcan Serçe, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben darpçı, dayakçı bir anne değilim ki. Ben o videoları sosyal medyada izledim. O videoların, o dayağın hiçbir şekilde açıklaması yok. Ben kendimi savunmuyorum. Çocuğumu dövdüğümü savunmuyorum. O kadar canım acıdı ki. Çocuğum ‘anne yapma’ diyor, ‘anne’ diyor ben ona vuruyorum. Bunun hiçbir açıklaması yok”

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