Olay, dün sabaha karşı Van'ın Tuşba ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan N.A., bir eğlence merkezinde çalışan kızı A.A. ile eve geç geldiği için tartıştı. Anne büyüyen tartışma sırasında kızını elleriyle boğarak, öldürdü. Ardından da polis merkezine giderek teslim oldu. N.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, polisin cinayetle ilgili başlatılan soruşturması ise sürüyor.

TUTUKLANDI

Van'ın Tuşba ilçesinde, tartıştığı kızı Ayşe Ayna'yı boğarak, öldüren Necla Ayna, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Anne Ayna, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.