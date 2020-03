Kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet istemi - BALIKESİR

AA

Balıkesir'in Havran ilçesi yakınlarında otomobiline çarparak durdurduğu 28 yaşındaki kızı Gülnur Yılmaz'ı tabancayla 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz ile ilgili Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın yanı sıra hayatını kaybeden Gülnur Yılmaz'ın olay anında yanında olan arkadaşları Ebru Uygun, Melike Or ile sanığın boşanma aşamasında olduğu eşi Gülden Yılmaz'ın ifadelerine yer verildi.Sanık Mustafa Ali Yılmaz, iddianamede yer alan ifadesinde, boşanma davası açan eşinin kızıyla Antalya'ya gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadığını belirtti.Eşinin kendisini aldattığını düşünerek boşanma davasında delil olması amacıyla eşinin binebileceğini düşündüğü araçlara GPS cihazı yerleştirdiğini kaydeden Yılmaz, olay günü Antalya'dan yola çıkan kızını GPS cihazı sayesinde 90 kilometre öteden takip etmeye başladığını ve aracı Balıkesir'in Havran ilçesinde yakaladığını anlattı.Yılmaz, kızının aracına iki kez kazara çarptığını, kendisini fark ederek kaçması üzerine aracı durdurmak üzere üçüncü kez çarptığını ileri sürdü.Cinayeti işlediği gün uyuşturucu ya da cesaret verici bir ilaç tesiri altında olmadığını aktaran Yılmaz, önce bacaklarına ateş ettiği kızının kendisine hakaret etmesi nedeniyle kalan mermileri bilincini kaybederek rastgele sıktığını savundu.Yılmaz, suçu canavarca hisle işlemediğini ve kızına yerde can çekişirken ne kadar kurşun sıktığını bilmediğini iddia ederken, "Kızımı çok seviyordum." ifadelerini kullandığı da iddianamede yer aldı.- Araçtaki yolcuların ifadeleriOlay günü araçta bulunan Gülnur Yılmaz'ın arkadaşlarından Ebru Uygun ise ifadesinde bilinçli olarak bir aracın kendi otomobillerine çaptığını belirterek şunları kaydetti:"Büyük bir gürültü geldi ve aracın hava yastıkları açıldı. Gülnur abla bize panik halinde 'araçtan inin' dedi. Önde oturan diğer arkadaşım Melike'nin kapısını açmaya gittiğimde uzun boylu erkek şahsın elinde tabancayla geldiğini gördüm. Bu şahsın alkollü olabileceğini ve bize saldırabileceğini düşünerek Melike'ye araç içerisinde sarıldım. Bu olay yaşanırken 3-4 el silah sesi geldiğini duydum. Bizim aracımıza çarpan ve Gülnur'u vuran şahsın Gülnur'un babası olduğunu bilmiyordum. Gülnur babasından annesini sakladığı için genellikle babasından kaçıyordu. Gülnur'un annesi ve babası arasında geçimsizlikten dolayı problemler vardı. Gülnur abla babasından korktuğu için gittiği geldiği yerleri kimseye söylemezdi. Benimle samimiyeti iyiydi fakat bana da söylemezdi. Ben babasını tanımam sadece annesini tanıyorum. Babasından şikayetçiyim."Melike Or da kazanın ardından yanlarına gelen kişinin "Benim sizle derdim yok" dediğini belirterek, "Ben 3 el kadar silah sesi duydum. Çok korktuğum için muhtemelen şoka girdim. Ben sadece Gülnur ablanın ısrarla 'tatile gidiyoruz' dediğini duydum. Ben şahsın Gülnur ablanın babası olduğunu bilmiyordum. Gülnur genellikle babasından annesini sakladığı için kaçıyordu. Anne ve babası arasında sorunlar vardı ama ben sorunları bilmiyorum. Sadece boşanmak üzere olduklarını ve mirastan dolayı anlaşmazlıkları olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.- Annenin ifadesiİzmir'de yaşayan Gülden Yılmaz ise sanık ile 1985 yılında evlendiklerini, eşinden o dönemden beri sürekli şiddet gördüğünü dile getirdi.Bilinçsizlikten dolayı eşinden şikayetçi olmadığını belirten Yılmaz'ın, "Evliliğin ilk zamanlarından beri şiddet görüyordum. Çocuklar olduktan sonra çocuklara zarar verecek diye kendisinden daha fazla korkmaya başladım. Gülnur'un desteğiyle boşanmaya karar verdim. Evde tüfek ve tabancalar vardı ve bir şey olunca bizi bunlarla tehdit ederdi. Geçmişte kafama 2 kez silah dayamışlığı var " şeklindeki sözleri de iddianamede yer aldı.İddianamede, Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapora da yer verilirken, Gülnur Yılmaz'ın vücudunda 20 ateşli silah çekirdeği bulunduğu, ateş yoğunluğunun baş bölgesinde olduğu, şüphelinin tasarlayarak canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürme suçunu işlediği, olayın meydana gelmesinde şüphelinin herhangi bir tehdit veya tahrik altında bulunmadığı kaydedildi.Cumhuriyet savcısı, sanığa "tasarlayarak canavarca hisle alt soydan akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.- OlayBalıkesir'in Havran ilçesi yakınlarında 27 Haziran'da Mustafa Ali Yılmaz, önceden yerleştirdiği GPS cihazıyla takip etttiği kızının aracını çarparak durudurmuş, kızını tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Yılmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşinin adresini belirlemek için kızını takip ettiği, eşi ve kızının Yılmaz'dan saklanmak için sık sık adres değiştirdikleri öğrenilmişti.