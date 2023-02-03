Haber Merkezi

Gaziantep’te, Pazartesi günü boş arsaya götürdüğü 6 yaşındaki kızı Aya Necmi’yi boğarak öldüren Suriye uyruklu anne Nuhha Cemmel’in (23) ifadesi ortaya çıktı.

Habertürk’ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre anne Nuhha Cemmel'in 4 yıl önce eşi ve kızıyla birlikte Türkiye’ye gelip Elazığ’a yerleştiği, korkunç cinayeti ağabeylerini ziyaret için geldiği Gaziantep’te işlediği belirlendi.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Anne Nuhha Cemmel ifadesinde "Türkiye'ye geldiğimizden beri Elazığ’da yaşıyoruz. Ben evlendikten sonra yani yaklaşık 5 yıldan beri psikolojik olarak rahatsızlık geçirmekteyim. Türkiye’ye gelmeden önce Suriye'de çoğu kere doktora gittim. Kullandığım ilaçlar beni tedavi etmedi. 4-5 ay önce de Suriye uyruklu bir doktora gittim. Bu doktor da bana ilaçlar verdi. İlaçlar beni iyileştirmekten ziyade daha da kötü yaptı. Abimin evinde kalmaktayken kızım Aya Necim’i de yanıma alarak abimin evinden kimseye haber vermeden çıkıp ayrıldım ve olayın meydana geldiği civarlarda yaya olarak gezmeye başladık” dedi.

"POLİSİ ARAYIN KIZIMI ÖLDÜRDÜM"

Kan donduran ifadede cinayeti itiraf eden anne, "Olay yeri karşısında bulunan bir eve yaklaştım ve evin penceresine vurdum. Tanımadığım bir bayan pencereyi açtığında ‘ben hastayım, kızımı öldürdüm, polisi arayın dedim’ ancak bayan bir delimiz eksikti, git buradan diyerek pencereyi kapattı. Bu şekilde sabah olduğunda abimin evine gittim olan biteni anlattım. Abim beni alarak Polis Merkezine götürdü” dedi.