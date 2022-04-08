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Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını öldüren babaya 20 yıl hapis cezası - Güncel son haberler
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Kızını öldüren babaya 20 hapis cezası! Ailesi şikâyetçi olmadı

Kayseri'de annesini darbeden kızını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan babanın cezası belli oldu. Eşinin ve diğer çocuklarının şikâyetçi olmadığı sanığa, "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi

Kızını öldüren babaya 20 yıl hapis cezası - Güncel son haberler
Kızını öldüren babaya 20 yıl hapis cezası
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AA

Kayseri'de annesini darbeden kızını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık B.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ş.K'nin annesi H.K, kardeşleri H.K. ve B.K, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık B.K. ise önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti.

EŞİ CEZA ALMASINI İSTEMEDİ

Sanık avukatı Emre Ayan ise esasa ilişkin savunmasında, maktulün ailesine karşı sürekli agresif ve saldırgan bir tutum takındığını, olay günü de kavga ettiği annesini ilk defa darbettiğini öne sürdü. Sanığın anne-kız arasındaki kavgayı ayırmak için araya girdiğini, kızının saldırgan bir şekilde üzerine gelmesi üzerine cebindeki çakıyı çıkararak durdurmak amaçlı bir kez salladığını iddia eden Ayan, maktulün atar damarına gelen bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini kaydetti.

Maktul Ş.K'nin annesi H.K. ise eşinin ceza almasını istemediğini ifade etti. Çocukları H.K. ve B.K. de babalarından şikayetçi olmadıklarını kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığa üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık B.K'ye "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde yaşayan B.K. (63), 15 Kasım 2021'de annesini darbettiği için tartıştığı kızı Ş.T'yi (40) bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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