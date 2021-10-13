Kızını öldürmekle yargılanan baba: Hatalı tutanak yüzünden 3 yıldır hapisteyiz

DHA

Kentte, 6 Şubat 2019'da meydana gelen olayda Siwar Keblawi, evlerinin penceresinden düşerek öldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Keblawi’nin babası Zekharya Keblawi ve ağabeyi Yahya Keblawi (34) tutuklandı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde baba ve oğlu hakkında dava açıldı. Savcı, davanın bir önceki duruşmasında sanıkların, 'Alt soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırmalarını talep etti.

Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Zekharya Keblawi ve Yahya Keblawi ile avukatları ve yeminli çevirmen hazır bulundu. Duruşmanın başlangıcında, bir önceki celsede istenen telefon kayıtlarının mahkemeye gönderildiği, ancak Siwar Keblawi üzerine kayıtlı 2 numaradan sadece birinin kayıtları olduğu görüldü. Mahkeme, diğer telefonun kayıtlarının da gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

POLİSİN YAPTIĞI ŞEY, KIZIMIZI KURBAN, BİZİ DE CANİ GÖSTERMEKTİR’

Tercüman aracılığıyla Arapça savunma yapan Zekharya Keblawi, "Oğlumla üzerimize atılı bütün suçları kabul etmiyorum. Olay günü, özellikle tam olay sırasında yaşadıklarımızı anlattık. Mahkemenin tüm isteklerini getirdik. Rapor olsun, delil olsun, hepsi bizim lehimize. Buna rağmen mahkemede hiçbir değişiklik olmadı. Her bir suçlamanın aksini ispat ettiğimizde, yeni bir suçlama ile karşı karşıya geliyoruz. Tekrar bir bulmaca içine girmiş oluyoruz. Bir kızı boğdunuz diye suçlandık. Bir astınız diye suçlandık. Ardından attınız diye suçlandık. Sonra darbettiniz diye suçlandık. Son olarak da öldürülmesini planladınız diye suçlanıyoruz. Buradaki hiçbir suçlamanın gerçekliği yoktur. Bir iftiradır. Asılsız ve delilsizdir. Bunların hepsi, sadece bir polisin bir tutanağı hazırlama şekline dayanmaktadır. Yanlış, hatalı ve asılsız bilgiler üzerine bizi bu şekilde suçladılar. Bizi suçlu göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Beni ve oğlumu, cani ve katil olarak gösterdiler. Polisin yaptığı şey kızımızı kurban, bizi de cani göstermektir. Biz bu polisin hazırladığı hatalı tutanak yüzünden 3 yıldır hapisteyiz. Acımızı yaşayamadık" diye konuştu.

‘HATALI ÇEVİRİLERİN KURBANI OLDUK’

Tutuklu kaldığı süre içerisinde cezaevinde Türkçe öğrenen ve savunmasını bu şekilde yapan Yahya Keblawi ise, "Biz yargılama sürecinde derdimizi tam anlatamadık. Hatalı çevirilerin kurbanı olduk. Aile olarak çok acı çektik. Bu dosyada yanlış anlaşılmalar oldu. Biz bu suçu işlemedik. Babamla birlikte beraatimizi ve tahliyemizi talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Siwar Keblawi'nin ikinci telefonuna ait kayıtlarının gelmesi için beklenilmesine, Zekharya Keblawi ve Yahya Keblawi'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.