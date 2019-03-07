SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor

Giriş: 07.03.2019 - 12:09 | Güncelleme:  

Güney Koreli diş hekimi Lee Su Jin, eğitimini yeni bitirmiş gibi gözüküyor ama aslında genç anne 25 yıldır hekim olarak çalışıyor. 50 yaşında olan Lee Su Jin kızının arkadaşı sanılıyor!

  • 1Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    1|23

    Güney Koreli diş hekimi Lee Su Jin, eğitimini yeni bitirmiş gibi gözüküyor ama aslında genç anne 25 yıldır hekim olarak çalışıyor.

     

  • 2Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    2|23

    Lee Su Jin'in fotoğraflarını görenler onu genç bir kız sanıyor ancak o aslında 50 yaşında! 

     

  • 3Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    3|23

    Seul Ulusal Üniversitesi'nden 25 yıl önce mezun olan Lee Su Jin, diş kliniğinde yönetici pozisyonunda çalışıyor. Ancak prestijli ve uzun süren kariyerine rağmen Lee Su Jin, kızının arkadaşı sanılıyor.

     

  • 4Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    4|23

    Genç kadın düzgün fiziğini ve sağlıklı duran cildiğini düzgün beslenme, düzenli egzersiz ve genlere bağlıyor. 

     

  • 5Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    5|23

    Lee'nin popüler olması ise anne ile çocukların arasındaki çözmeyi amaçlayan Koreli bir televizyon programına dayanıyor.

     

  • 6Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    6|23

    O dönemde kızının sosyal medyaya bağımlı olduğunu düşünen genç anne, ergenlik çağındaki kızıyla barışmak için programa katıldı. Ancak Lee Su Jin'in güzelliği programın önüne geçti. 

     

  • 7Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    7|23

    Anneyi görenler "gençlik iksirini bulmuş" yorumunu yaptı.

  • 8Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    8|23

    Öte yandan kızının sosyal medya bağımlısı olduğunu düşünen Lee, kendi fotoğraflarını paylaştığı Instagram hesabında 116 bin takipçi elde etti.

  • 9Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    9|23

    İşte o kareler...

  • 10Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    10|23
  • 11Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    11|23
  • 12Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    12|23
  • 13Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    13|23
  • 14Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    14|23
  • 15Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    15|23
  • 16Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    16|23
  • 17Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    17|23
  • 18Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    18|23
  • 19Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    19|23
  • 20Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    20|23
  • 21Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    21|23
  • 22Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    22|23
  • 23Kızının arkadaşı sanılıyor! Yaşını duyan inanamıyor
    23|23

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X