İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün meydana gelen olayda, Manavgat Nehri üzerinde hareketsiz kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, nehir yüzeyinde sürüklenen yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirledi.

Turist gezdiren bir teknenin yardımıyla nehirden kıyıya çıkarılan cansız beden, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan araştırmaların ardından yaşlı kadının, kızının yanında kalan kalp ve Alzheimer hastası 68 yaşındaki Kıymet Akkanat olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının, sabah 08.00 sıralarında evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.