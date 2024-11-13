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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kızlara neden bakıyorsun" diyerek bıçakladı: 1 yaralı | Son dakika haberleri

        "Kızlara neden bakıyorsun" diyerek bıçakladı: 1 yaralı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre yoldan geçen kızlara baktığı iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:19 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:19
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        "Kızlara neden bakıyorsun" diyerek bıçakladı
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        Muğla'daki olay, Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ölüdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde C.S. isimli şahıs, "Kızlara neden bakıyorsun" S.S. isimli gençle tartışmaya başladı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda C.S. çıkardığı bıçakla S.S.'ye saldırdı. Kanlar içinde kalan genç, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan C.S. ise kısa sürede Fethiye Kaymakamlık binası yakınlarında bulunan bir taksi durağı yakınında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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