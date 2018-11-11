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Engelli çocuğu evlat edindiler
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Kızlarını kaybettiler, "Armağan"ı aldılar

Antalya’da 5 yıl önce 11 yaşındaki engelli kızları Arzu'yu kaybeden Ayşe ve Mustafa Aksoy çifti, devlet koruması altında bulunan ve yüzde 70 engelli olan Ö.T.’yi evlat edindi. Çocuğa “Armağan” ismini veren aile, "Ö.T.'yi evimize getirdiğimizde sevinçten ilk gün ağladık" dedi

11.11.2018 - 08:51 | Güncelleme: Genel

Antalya'da yaşayan Mustafa ve Ayşe Aksoy çifti 5 yıl önce 11 yaşındaki engelli kızları Arzu'yu kaybetti. Aksoy çifti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurarak 3 yaşındaki engelli erkek çocuğu Ö.T.'yi evlat edindi. Ayşe Aksoy, kaybettiği kızı için "Keşke daha fazla engeli olsaydı fakat yanımda olsaydı ben bakmaya razıydım" dedi. Ayşe Aksoy, tutunacak bir dal aradığını ve bunun için evlat edinmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurduklarını belirtti.

YÜZDE 70 ENGELLİ ÇOCUĞU EVLAT EDİNDİLER

Sabah gazetesinden Furkan Yazıcı'nın haberine göre 2 ay önce taleplerine olumlu cevap geldiğini belirten Aksoy, "Ailesi tarafından doğumdan sonra hastanede terk edilen ve yüzde 70 oranında engelli olan, Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altına alınan Ö.T.'yi evlat edindik" dedi. Mustafa Aksoy ise, Ö.T.'yi görmeye gittiklerinde çok duygulandığını söyledi. Aksoy, "İsmiyle seslenince koşarak yanımıza geldi ve boynuma sarıldı. Ö.T.'yi evimize getirdiğimiz ilk gün karı koca sevinçten ağladık" diye konuştu.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 4 dakika önce
    helal olsun sizlere..
  • Misafir 6 dakika önce
    Dünyayı iyilik kurtaracak
  • Misafir 6 dakika önce
    Rabbim sizin gibi iyi insanların sayılarını artırsın
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