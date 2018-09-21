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Kızlarının eğitimi için engelleri aşıyor

Hatay'da yaşayan 45 yaşındaki yürüme engelli baba, iki kızını akülü aracıyla okula götürüyor. Kızlarıyla evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki okulun yolunu tutan baba Biricik, engeline rağmen evlatlarının eğitimi için gösterdiği çabayla çevresindekilerin takdirini topluyor

21.09.2018 - 18:05 | Güncelleme: AA

Küçük yaşta çocuk felci geçirerek yürüme yetisini kaybeden 45 yaşındaki İbrahim Biricik, engeline rağmen her gün akülü aracıyla 2 kızını okula götürüp getiriyor.

AA'nın haberien göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan yürüme engelli Biricik, her gün 6 yaşındaki kızı Hatice'yi engelli aracının önüne, 9 yaşındaki büyük kızı Sümeyye'yi ise arkasına bindirerek okul yolunu tutuyor.

Kızlarıyla evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki okulun yolunu tutan baba Biricik, engeline rağmen evlatlarının eğitimi için gösterdiği çabayla çevresindekilerin takdirini topluyor.

Biricik, üç çocuğu olduğunu ve çocuklarının geleceği için tüm sıkıntılara göğüs gerdiğini söyledi.

Eşi en küçük kızlarıyla ilgilendiği için iki kızını okula kendisinin götürmek zorunda kaldığını belirten Biricik, "Biraz zorlukları oluyor ama katlanıyoruz. Gücümün yettiği kadar çocukların dersleri, sıkıntılarıyla sürekli ilgilenmeye çalışıyorum. Engelime rağmen çocuklarımın geleceği için çaba sarf ediyorum. Akülü arabamla hayatımı sürdürüyorum, çocuklarımı da akülü arabamla okula götürüp getiriyorum. Okulun evimize mesafesi yaklaşık bir kilometre kadar, kışın zorlukları oluyor ama katlanıyoruz" dedi.

Engelli ve bakıcı aylığıyla ailesinin geçimini sağladığını aktaran baba Biricik, öğle arasında çocuklarını aldığı için aynı mesafeyi 4 kez katettiğini, bu yüzden zaman zaman sıkıntı yaşadığını paylaştı.

EN BÜYÜK HAYALİ CUMHURBAŞKANI OLMAK

Babasının akülü arabasının arkasında okula gidip gelen 9 yaşındaki Sümeyye Biricik, 4 yıldır babasıyla Kırıkhan Bahçelievler İlkokuluna gittiğini söyledi.

Babasıyla okula gidip geldiği için mutlu olduğunu anlatan Biricik "Babam bana ve kardeşime derslerimizde de yardımcı oluyor, ben de derslerimde başarılı olmaya çalışıyorum" dedi.

En büyük hayalinin cumhurbaşkanı olmak olduğunu aktaran Biricik, bunun için derslerine çok çalıştığını sözlerine ekledi.

 

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