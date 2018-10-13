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"Kızsın, evinde otur" diyenlere şampiyonluklarla cevap verdi

Ağrı'da doğduğu köyde ağabeyleri başta olmak üzere birçok kişinin spor yapmasına tepki gösterdiği milli atlet Sevilay Eytemiş, atletizmde elde ettiği şampiyonluklarla "kızsın, evinde otur" diyenlerin gençlere örnek gösterdiği kişi oldu

13 Ekim 2018 Cumartesi, 13:41 | Güncelleme: AA

Kentin Dumanlı köyünde Ahmet ve Kübar Eytemiş çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen milli atlet Sevilay Eytemiş (25), ailesinin maddi durumu nedeniyle zor bir hayata gözlerini açtı.

9 yaşından itibaren İngilizce öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme ilgi duyan Sevilay, başta ağabeyleri olmak üzere köydeki yakınlarının büyük baskısına maruz kaldı.

Büyük kızlarını okutamamasının etkisiyle küçük kızına arka çıkan baba Ahmet Eytemiş, erkek çocukları ve akrabalarının baskısına rağmen Sevilay'a sonuna kadar destek verdi.

Babasının desteğini arkasına alarak atletizmde zirveye doğru ilk adımlarını atmaya başlayan Sevilay, 13 yıllık atletizm serüveninde birçok madalya alarak ailesi, yakınları ve kentin gurur kaynağı olmayı başardı.

Son 8 yıldır profesyonel olarak şampiyonalara katılan ve Türk bayrağını göndere çektiren Sevilay, elde ettiği kupa ve madalyalarla evini adeta müzeye çevirdi.

"EVİNDE OTUR' DİYENLER, KOŞARKEN TAŞ ATIYORDU"

Bölgede kız çocuklarının okutulmaması ve özellikle sporda engellenmelerini yakından hisseden milli sporcu Sevilay Eytemiş, 13 yılda yaşadıklarını anlattı.

" Ağrı'da spora başladığım dönemde kadın sporcu yoktu. Bu nedenle de birçok olumsuz tepkiyle karşılaştım." diyen Sevilay, şöyle konuştu:

"İlk önce ağabeylerim koşmamı istemiyordu. Daha sonra köylülerim karşı çıktılar. Ama en büyük desteği babam verdi ve onları hiçbir zaman dinlemedi. İlk zamanlarda köyde koşarken 'git ya, bayandan sporcu mu olur' şeklinde köylüler dalga geçiyordu. Ağrı'da bile 'git evinde otur' diyenler koşarken taş atıyordu. Ama başarılar elde edip televizyonlara çıktığımda köydeki adamlar gelip kız çocuklarını bana emanet etmeye başladılar. 'Bunlar da senin gibi olsun' gibi konuşmaya başladılar. İlk zamanlar çok zorluk çektim. Doğuda özellikle bayanları çok kısıtlıyorlar. Ama biz bunlara iyi birer örnek oluyoruz. Eğer ben onları dinleyip bıraksaydım şu an benim arkamdan gelen 15'e yakın kadın sporcu belki olmazdı. Sorduğum kadın sporcular benden ilham alarak spora başladıklarını ifade ediyor. Bu da beni çok mutlu ediyor."

"AĞABEYLERİMİN ENGELLEMELERİ YÜZÜNDEN ABLALARIM OKUYAMADI"

Babasından gördüğü desteği annesinden de gördüğünü ve bu destekler sayesinde önemli başarılara imza attığını anlatan Sevilay, ağabeylerinin karşı çıkmalarını bu şekilde atlattığını söyledi.

Özellikle ağabeylerinin yurt dışı kamplarına çok müdahale ettiğini aktaran Sevilay, şu ifadeleri kullandı:

"Kız başına yurt dışına kampa mı gideceksin, gibi müdahaleler oluyordu. Ağabeylerimin engellemeleri yüzünden benden önce ablalarım okuyamadı. Babam o yüzden sonuna kadar beni okutacağını söylüyordu. Hem okulda hem sporda başarılı oldum. Özellikle sporda sadece olimpiyatlara gidemedim. Onun dışındaki tüm şampiyonalara gittim ve başarılı oldum. Ben başarılı olunca, maddi anlamda da aileme destek olduktan sonra ağabeylerim de artık karışmamaya başladı. Antrenman yapmadan eve gittiğimde bu defa onlar bana kızıyor ve antrenman yapmamı istiyor."

"BABAMLA KÖY KÖY ÇOBANLIK YAPARDIK"

Spora başlamadan önce her kız çocuğu gibi köyünde ev işleriyle meşgul olduğunu vurgulayan Sevilay Eytemiş, ailesinin maddi durumu nedeniyle de babasının çobanlık yaptığını söyledi. Babasına yardımcı olduğunu anlatan milli atlet şunları kaydetti:

"Babamla köy köy çobanlık yapardık. Spora başlamadan önce babamla hayvanların önüne giderdik. Geçmişim çobanlıktan geliyor. Maddi durumumuz iyi olmadığı için babam çobanlık yapıyordu ve kimse de olmayınca ona yardım ediyordum. Onunla hayvanları götürüp getiriyordum. Babam hayvanları çevirmemi istediğinde koşarak gidiyordum. Buralara hep zorluklarla geldim. Ama çok mutluyum. Eğer atletizmde bu başarıları yapmasaydım belki evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştım. Şimdi birçok insana örnek oldum. Bu benim için çok çok büyük bir ödül."

Sevilay, 2012 yılında dünya gençler dağ koşusu şampiyonluğu, 2016'da Üniversite Oyunları şampiyonluğu, balkan şampiyonluğu ve ikinciliği, Avrupa ikinciliği, takım halinde üçüncülükler ve Avrupa kros şampiyonluğu gibi başarılara imza attığını ifade etti.

Şimdi ise 2019'da yapılacak Üniversite Oyunları ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi hedeflediğini aktaran Sevilay Eytemiş, hedeflerine adım adım ilerlediğini sözlerine ekledi.

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