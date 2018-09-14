Kjelsas - KFUM düellosu

Kjelsas ve KFUM, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 30 puanlı Kjelsas 6. sırada bulunuyor, KFUM 30 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Kjelsas, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. KFUM son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 416. İddaa'da Kjelsas kazanır 0.00, berabere biter 0.00, KFUM kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kjelsas son haftadaki Asker müsabasında 4-1 yenildi.

KFUM ise Finnsnes maçında 2-0 kazandı.

Kjelsas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kjelsas, kendi sahasında 17 gol attı, 11 gol yedi.

KFUM, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KFUM 20 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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