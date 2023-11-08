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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kjetil Knutsen: "Elimizden geleni yapacağız" - Beşiktaş Haberleri

        Kjetil Knutsen: "Elimizden geleni yapacağız"

        Beşiktaş karşısında çok iyi bir atmosferde mücadele edeceklerinin farkında olduğunu söyleyen Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, "Biz elimizden geleni yapacağız. Her iki taraf da kazanmaya çalışacak. Yarın iyi sonuç almayı düşünüyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:32
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        "Elimizden geleni yapacağız"
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, yarın Beşiktaş’ın konuğu olacak. Bu mücadele öncesi Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve 28 yaşındaki file bekçisi Nikita Haykin, Beşiktaş Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın baskılı bir Beşiktaş beklediğini dile getiren Knutsen, “Çok güzel bir atmosfer, çim saha ve çok sayıda seyirci olacak. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Her iki taraf da kazanmaya çalışacak. Yarın iyi sonuç almayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

        "Daha çok büyüyüp tecrübe kazanacağız"

        Daha iyi olmaya çalıştıklarının da altını çizen tecrübeli teknik adam, “Avrupa liginde oynadığımız maçlar da bizim performansımızı arttırıyor. Daha çok büyüyüp tecrübe kazanacağız. Böylece başka ülkelerin iyi takımlarıyla oynama şansı elde ediyoruz” diye konuştu.

        Haykin: "Çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz"

        Galip gelmek için sahaya çıkacaklarını vurgulayan kaleci Haykin ise, “Çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Amacımız kazanmak. Norveç’te çok soğukta oynadılar. Burada da atmosfer farklı olacak. Elimizden geleni yapacağız. Biz çıkıp maçımızı oynayacağız, galip gelmeye çalışacağız” cümlelerine yer verdi.

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