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KKM 1.6 trilyon lirayı aşarak yeni zirvesini gördü

Kur korumalı Mevduat (KKM) hesapları 10 Mart haftasında 26 milyar 227 milyon TL'lik artışla 1 trilyon 603 milyar 417 milyon TL'ye ulaştı. Son 9 haftada KKM hesaplarındaki artış 233 milyar lirayı aştı

KKM 1.6 trilyon lirayı aşarak yeni zirvesini gördü

BDDK 10 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 603 milyar 417 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

KKM'de 1 haftada 26 milyar 227 milyon liralık artış yaşanırken, son veriyle beraber 9 hafta üst üste yükseliş kaydedilmiş oldu. Bu 9 haftada KKM hesaplarındaki artış 233 milyar 408 milyon lira oldu.

KKM hesapları 6 Ocak haftasında 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya kadar düşmüştü. Bu haftadan sonra ise rüzgar tersinde döndü.

OCAK SONUNDAN İTİBAREN HIZLANDI

Özellikle 27 Ocak haftasından sonra ise KKM'deki yükseliş hızlandı. Bunda atılan adımlar etkili oldu. Söz konusu haftada Merkez Bankası , bankalara taraf olduğu Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz üst sınırını kaldırdı. KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. Eğer kurdaki yükseliş faiz oranının altındaysa normal mevduat faizi ödeniyor. Mevduatta faiz limitinin kaldırılmasıyla kurdaki yatay seyrin azalttığı KKM'nin cazibesinin yeniden yükseltilmesi hedeflendi.

TOPLAM KREDİ HACMİ 8.1 TRİLYON LİRA

BDDK verilerine göre sektörün kredi hacmi 10 Mart haftasında 84 milyar 472 milyon lira artarak 8 trilyon 172 milyar 867 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 123 milyar 405 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,29 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 654 milyar 167 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Mart itibarıyla 23 milyar 317 milyon lira artışla 1 trilyon 226 milyar 166 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 374 milyar 340 milyon lirası konut, 58 milyar 846 milyon lirası taşıt ve 792 milyar 980 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 561 milyon lira artarak 998 milyar 717 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,1 artışla 519 milyar 641 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 264 milyar 684 milyon lirası taksitli, 254 milyar 958 milyon lirası taksitsiz oldu.

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