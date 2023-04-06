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KKM'de 3 ayda 331 milyar liralık artış

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam para 31 Mart haftasında 28.2 milyar lira artarak 1 trilyon 701 milyar lirayı aştı. Son 12 haftada KKM'deki yükseliş 331 milyar lirayı buldu

KKM'de 3 ayda 331 milyar liralık artış

BDDK 31 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 701 milyar 63 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

KKM'de 1 haftada 28 milyar 230 milyon liralık artış yaşanırken, son veriyle beraber 12 hafta üst üste yükseliş kaydedilmiş oldu. Bu 12 haftada KKM hesaplarındaki artış 331 milyar 54 milyon lira oldu.

KKM hesapları aralık ortasında düşüşe geçmiş, 6 Ocak haftasında 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya kadar düşmüştü. Bu haftadan sonra ise rüzgar tersinde döndü.

OCAK SONUNDAN İTİBAREN HIZLANDI

Özellikle 27 Ocak haftasından sonra ise KKM'deki yükseliş hızlandı. Bunda atılan adımlar etkili oldu. Söz konusu haftada Merkez Bankası , bankalara taraf olduğu Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz üst sınırını kaldırdı. KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. Eğer kurdaki yükseliş faiz oranının altındaysa normal mevduat faizi ödeniyor. Mevduatta faiz limitinin kaldırılmasıyla kurdaki yatay seyrin azalttığı KKM'nin cazibesinin yeniden yükseltilmesi hedeflendi.

FAİZ KARARININ ETKİSİ HENÜZ GÖRÜLMEDİ

KKM'de son olarak 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan karara göre KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak, üst sınırı ise banka belirleyecek. Bu kararın KKM'ye ilgiyi ne kadar artırdığı gelecek perşembe açıklanacak verilerde görülecek.

181.5 MİLYAR LİRALIK MALİYET

KKM giderek popülerleşen bir ürün haline gelirken, bu ürünün maliyeti de zaman zaman gündeme geliyor. 2022’de KKM’nin Hazine'ye maliyeti 92.5 milyar TL olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası'nın Yıllık Raporu'na göre KKM'nin bankaya maliyeti ise yaklaşık 89 milyar lira oldu. Böylece kuru frenlemek için getirilen düzenlemenin kamuya yıllık maliyeti toplamda yaklaşık 181.5 milyar TL olarak hesaplandı.

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