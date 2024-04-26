KKM'de 4 milyar liralık düşüş
19 Nisan haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 4 milyar liralık düşüş yaşandı
BDDK 19 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 266 milyar 121 milyon lira oldu.
19 Nisan haftasında KKM hesaplarında 4 milyar lira düşüş yaşandı.
Böylece düşüş ivmesi yavaşlasa da KKM'deki aralıksız düşüş ise 35. haftasına girdi.
KKM'de zirve 18 Ağustos 2023'te 3 trilyon 408 milyar lirayla görülmüştü.