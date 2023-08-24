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        Haberler Ekonomi Para KKM'de 7 haftanın en düşük artışı - Para Haberleri

        KKM'de 7 haftanın en düşük artışı

        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam para 18 Ağustos haftasında 50 milyar 240 milyon lira artarak 3 trilyon 407 milyar 948 milyon lira oldu. Söz konusu haftada KKM'de son 7 haftanın en düşük artışı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 15:35 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:22
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        KKM'de yavaşlama sürüyor
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        BDDK 18 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 407 milyar 948 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

        18 Ağustos haftasında KKM hesaplarında 50 milyar 240 milyon liralık artış yaşandı. KKM'deki artış devam etse de bir hafta önceki 75 milyar 337 milyon liralık ve iki hafta önceki 149 milyar 903 milyon liralık artışların ardından büyüme hızında yavaşlama kaydedilmiş oldu.

        18 Ağustos haftasında KKM'de son 7 haftanın en düşük büyümesi yaşandı.

        Tarih KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        18.08.2023 3.407.948 50.240
        11.08.2023 3.357.708 75.337
        4.08.2023 3.282.371 149.903
        28.07.2023 3.132.468 58.563
        21.07.2023 3.073.905 111.630
        14.07.2023 2.962.275 115.600
        7.07.2023 2.846.675 107.281
        27.06.2023 2.739.394 19.786
        23.06.2023 2.719.608 91.296
        16.06.2023 2.628.312 52.309
        9.06.2023 2.576.003 42.396
        2.06.2023 2.533.607 34.880
        26.05.2023 2.498.727 100.558
        18.05.2023 2.398.169 51.414
        12.05.2023 2.346.755 143.631
        5.05.2023 2.203.124 85.534
        28.04.2023 2.117.590 137.798
        20.04.2023 1.979.792 89.208
        14.04.2023 1.890.584 113.754
        7.04.2023 1.776.830 75.767
        31.03.2023 1.701.063 28.230
        24.03.2023 1.672.833 33.072
        17.03.2023 1.639.761 36.344
        10.03.2023 1.603.417 26.227
        3.03.2023 1.577.190 25.365
        24.02.2023 1.551.825 51.973
        17.02.2023 1.499.852 16.434
        10.02.2023 1.483.418 27.682
        3.02.2023 1.455.736 48.892
        27.01.2023 1.406.844 21.199
        20.01.2023 1.385.645 12.231
        13.01.2023 1.373.414 3.405
        6.01.2023 1.370.009 -45.293

        KKM VE DÖVİZ MEVDUATLARININ TOPLAM PAYI YÜZDE 68.07

        BDDK verilerine göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat (bankalararası hariç) 18 Ağustos haftasında 12 trilyon 987 milyar 253 milyon liraya yükseldi. Mevduatlarda söz konusu haftada 138 milyar liralık artış yaşandı. Toplam mevduatta KKM'nin payı yüzde 26.2 oldu.

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        Söz konusu tarih itibarıyla yabancı para cinsi mevduatlar ise 5 trilyon 432 milyar 886 milyon lira oldu. KKM ve döviz cinsi mevduatların toplam mevduat içerisindeki payı böylece yüzde 68.07 olarak kayıtlara geçti.

        SON KARAR HENÜZ VERİLERE YANSIMADI

        Son olarak 20 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası vadesi gelen KKM hesaplarının standart Türk Lirası (TL) hesaplarına dönüştürülmesi için bankalara hedef verdi. Dönüşüm hedefleri tutturulamazsa bankalar devlet tahvili alma zorunluluğu getirildi.

        Kararla sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

        Bu kararla bankaların KKM vadesi dolan müşterilerini TL mevduata yönlendirmesi hedeflenirken, kararın etkili olup olmadığı gelecek haftadan itibaren yayımlanacak verilerde anlaşılmaya başlanacak.

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