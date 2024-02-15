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        Haberler Ekonomi Para KKM'de 9 haftanın en yavaş düşüşü - Para Haberleri

        KKM'de 9 haftanın en yavaş düşüşü

        Geçen hafta KKM hesaplarında 14 milyar 766 milyon lira ile son 9 haftanın en yavaş düşüşü kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:39
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        KKM'de 9 haftanın en yavaş düşüşü
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        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 9 haftanın en yavaş düşüşü yaşandı. BDDK 9 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 367 milyar 722 milyon lira oldu.

        9 Şubat haftasında KKM hesaplarında 14 milyar 766 milyon lira düşüş yaşandı. 2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira düşüş kaydedilmişti.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        9.02.2024 2.367.722 -14.766
        2.02.2024 2.382.488 -76.057
        26.01.2024 2.458.546 -44.063
        19.01.2024 2.502.609 -26.345
        12.01.2024 2.528.954 -47.504
        5.01.2024 2.576.458 -49.896
        29.12.2023 2.626.354 -25.478
        22.12.2023 2.651.832 -30.410
        15.12.2023 2.682.242 -18.698
        8.12.2023 2.700.940 -13.402
        1.12.2023 2.714.343 -24.338
        24.11.2023 2.738.680 -29.222
        17.11.2023 2.767.902 -70.886
        10.11.2023 2.838.788 -82.880
        3.11.2023 2.921.668 -86.218
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.175 -85.512
        13.10.2023 3.155.687 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.326 -20.327
        25.08.2023 3.368.653 -39.296

        Düşüş yavaşlasa da KKM'deki aralıksız gerileme 25. haftasına girdi. Söz konusu dönemde toplam düşüş 1 trilyon 40 milyar 226 milyon lirayı buldu.

        TCMB geçen ağustos ayından bu yana KKM'den çıkışı teşvik edecek adımlar atarken bunun en önemlilerinden birisine sene başında imza attı. Buna göre, bankalara 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açmama talimatı verildi. Bu tarihten itibaren vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesine son verildi.

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