KKM'de 9 haftanın en yavaş düşüşü
Geçen hafta KKM hesaplarında 14 milyar 766 milyon lira ile son 9 haftanın en yavaş düşüşü kaydedildi
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 9 haftanın en yavaş düşüşü yaşandı. BDDK 9 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 367 milyar 722 milyon lira oldu.
9 Şubat haftasında KKM hesaplarında 14 milyar 766 milyon lira düşüş yaşandı. 2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira düşüş kaydedilmişti.
Düşüş yavaşlasa da KKM'deki aralıksız gerileme 25. haftasına girdi. Söz konusu dönemde toplam düşüş 1 trilyon 40 milyar 226 milyon lirayı buldu.
TCMB geçen ağustos ayından bu yana KKM'den çıkışı teşvik edecek adımlar atarken bunun en önemlilerinden birisine sene başında imza attı. Buna göre, bankalara 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açmama talimatı verildi. Bu tarihten itibaren vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesine son verildi.