KKM'de 9 haftanın en yavaş düşüşü

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 9 haftanın en yavaş düşüşü yaşandı. BDDK 9 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 367 milyar 722 milyon lira oldu.

9 Şubat haftasında KKM hesaplarında 14 milyar 766 milyon lira düşüş yaşandı. 2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira düşüş kaydedilmişti.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 9.02.2024 2.367.722 -14.766 2.02.2024 2.382.488 -76.057 26.01.2024 2.458.546 -44.063 19.01.2024 2.502.609 -26.345 12.01.2024 2.528.954 -47.504 5.01.2024 2.576.458 -49.896 29.12.2023 2.626.354 -25.478 22.12.2023 2.651.832 -30.410 15.12.2023 2.682.242 -18.698 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.343 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.880 3.11.2023 2.921.668 -86.218 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.175 -85.512 13.10.2023 3.155.687 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.326 -20.327 25.08.2023 3.368.653 -39.296

Düşüş yavaşlasa da KKM'deki aralıksız gerileme 25. haftasına girdi. Söz konusu dönemde toplam düşüş 1 trilyon 40 milyar 226 milyon lirayı buldu.

TCMB geçen ağustos ayından bu yana KKM'den çıkışı teşvik edecek adımlar atarken bunun en önemlilerinden birisine sene başında imza attı. Buna göre, bankalara 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açmama talimatı verildi. Bu tarihten itibaren vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesine son verildi.