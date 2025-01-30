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        Haberler Ekonomi Para KKM'de düşüş sürüyor - Para Haberleri

        KKM'de düşüş sürüyor

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 26 milyar 34 milyon lira azalarak 1 trilyon 21 milyar 441 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:06
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        KKM'de düşüş sürüyor
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Ocak haftasında 147 milyar 431 milyon lira artarak 16 trilyon 56 milyar 818 milyon liradan, 16 trilyon 204 milyar 249 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 258 milyar 360 milyon lira artarak 19 trilyon 385 milyar 129 milyon liraya yükseldi.

        Tüketici kredilerinin tutarı, 24 Ocak itibarıyla 16 milyar 506 milyon lira artarak 2 trilyon 37 milyar 610 milyon liraya çıktı.

        Söz konusu tutarın 520 milyar 526 milyon lirası konut, 71 milyar 262 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 445 milyar 822 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 14 milyar 255 milyon lira artarak 2 trilyon 281 milyar 78 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 artışla 1 trilyon 833 milyar 113 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 644 milyar 219 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 188 milyar 894 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 439 milyon lira artışla 304 milyar 898 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 229 milyar 767 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 113 milyar 512 milyon lira artarak 3 trilyon 583 milyar 147 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,5 ve 26 milyar 34 milyon liralık azalışla 1 trilyon 21 milyar 441 milyon liraya düştü.

        Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,27'si oldu.

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