KKM'de düşüş yeniden hızlandı
KKM hesaplarında 5 Ocak haftasında 48.9 milyar lira ile 7 haftanın en hızlı düşüşü kaydedildi
2024'ün ilk haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş yeniden hızlandı.
BDDK 5 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 576 milyar 458 milyon lira oldu.
5 Ocak haftasında KKM hesaplarında 49 milyar 896 milyon lira ile 7 haftanın en hızlı düşüşü yaşandı.
Böylece KKM'deki aralıksız düşüş 20. haftasına girerken Merkez Bankası'nın sene başı itibarıyla attığı adımın da etkisi görüldü.
Merkez Bankası'nın aldığı kararla 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılmıyor. Mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vadesi dolunca yenilenmiyor.