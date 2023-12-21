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        Haberler Ekonomi Para KKM'de erime sürüyor - Para Haberleri

        KKM'de erime sürüyor

        KKM hesaplarında 15 Aralık haftasında 18.7 milyar liralık düşüş yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:21
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        KKM'de erime sürüyor
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        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 17. haftasına girdi. BDDK 15 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 682 milyar 242 milyon lira oldu.

        15 Aralık haftasında KKM hesaplarında 18 milyar 698 milyon liralık düşüş yaşandı.

        KKM 17 haftadır düşüşte (milyon TL):

        Hafta KKM Değişim
        15.12.2023 2.682.242 -18.698
        8.12.2023 2.700.940 -13.402
        1.12.2023 2.714.343 -24.338
        24.11.2023 2.738.680 -29.222
        17.11.2023 2.767.902 -70.886
        10.11.2023 2.838.788 -82.880
        3.11.2023 2.921.668 -86.218
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.175 -85.512
        13.10.2023 3.155.687 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.326 -20.327
        25.08.2023 3.368.653 -39.296
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