KKM'de erime sürüyor

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 17. haftasına girdi. BDDK 15 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 682 milyar 242 milyon lira oldu.

15 Aralık haftasında KKM hesaplarında 18 milyar 698 milyon liralık düşüş yaşandı.

KKM 17 haftadır düşüşte (milyon TL):

Hafta KKM Değişim 15.12.2023 2.682.242 -18.698 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.343 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.880 3.11.2023 2.921.668 -86.218 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.175 -85.512 13.10.2023 3.155.687 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.326 -20.327 25.08.2023 3.368.653 -39.296