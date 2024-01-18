KKM'deki düşüş 878 milyar lirayı aştı KKM hesaplarında 12 Ocak haftasında 47.5 milyar lira düşüş yaşandı. KKM'de 21 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, bu süreçteki toplam gerileme 878 milyar 995 milyon TL'yi buldu

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki soluksuz düşüş 2024'ün ikinci haftasında da devam etti.

BDDK 12 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 528 milyar 954 milyon lira oldu.

5 Ocak haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 504 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 21 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, söz konusu dönemdeki toplam gerileme 878 milyar 995 milyon TL oldu.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 12.01.2024 2.528.954 -47.504 5.01.2024 2.576.458 -49.896 29.12.2023 2.626.354 -25.478 22.12.2023 2.651.832 -30.410 15.12.2023 2.682.242 -18.698 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.343 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.880 3.11.2023 2.921.668 -86.218 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.175 -85.512 13.10.2023 3.155.687 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.326 -20.327 25.08.2023 3.368.653 -39.296

TL DÖNÜŞÜMLÜ HESAP AÇILMIYOR

Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası geçen yıl ağustos ayından bu yana KKM ürününü azaltmak ve son vermek için çeşitli adımlar atıyor. Son olarak Merkez Bankası'nın aldığı kararla 1 Ocak 2024'ten bu yana TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılmıyor. Mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vadesi dolunca yenilenmiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2023 sonunda verdiği yeni yıl mesajında 2024 yılında kur korumalı sistemi sonlandıracaklarını belirtmişti.