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        Haberler Ekonomi Para KKM'deki düşüş 878 milyar lirayı aştı - Para Haberleri

        KKM'deki düşüş 878 milyar lirayı aştı

        KKM hesaplarında 12 Ocak haftasında 47.5 milyar lira düşüş yaşandı. KKM'de 21 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, bu süreçteki toplam gerileme 878 milyar 995 milyon TL'yi buldu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:57
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        KKM'deki düşüş 878 milyar lirayı aştı
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        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki soluksuz düşüş 2024'ün ikinci haftasında da devam etti.

        BDDK 12 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 528 milyar 954 milyon lira oldu.

        5 Ocak haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 504 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 21 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, söz konusu dönemdeki toplam gerileme 878 milyar 995 milyon TL oldu.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        12.01.2024 2.528.954 -47.504
        5.01.2024 2.576.458 -49.896
        29.12.2023 2.626.354 -25.478
        22.12.2023 2.651.832 -30.410
        15.12.2023 2.682.242 -18.698
        8.12.2023 2.700.940 -13.402
        1.12.2023 2.714.343 -24.338
        24.11.2023 2.738.680 -29.222
        17.11.2023 2.767.902 -70.886
        10.11.2023 2.838.788 -82.880
        3.11.2023 2.921.668 -86.218
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.175 -85.512
        13.10.2023 3.155.687 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.326 -20.327
        25.08.2023 3.368.653 -39.296

        TL DÖNÜŞÜMLÜ HESAP AÇILMIYOR

        Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası geçen yıl ağustos ayından bu yana KKM ürününü azaltmak ve son vermek için çeşitli adımlar atıyor. Son olarak Merkez Bankası'nın aldığı kararla 1 Ocak 2024'ten bu yana TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılmıyor. Mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vadesi dolunca yenilenmiyor.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2023 sonunda verdiği yeni yıl mesajında 2024 yılında kur korumalı sistemi sonlandıracaklarını belirtmişti.

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