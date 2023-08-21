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        Haberler Ekonomi Borsa KKM kararının ardından banka hisselerinde düşüş - Borsa Haberleri

        KKM kararının ardından banka hisselerinde düşüş

        Merkez Bankası'nın, bankalara Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından TL mevduat hesaplarına dönüşüm hedefi getirmesinin ardından sabah saatlerinde Borsa İstanbul bankacılık endeksi yüzde 4.9'luk kayıp yaşadı

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 10:13
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        Banka hisselerinde KKM düşüşü
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        Merkez Bankası'nın, bankalara vadesi gelen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirmesi sonrası bu sabah Borsa İstanbul'da işlem gören banka hisselerinde düşüş yaşandı.

        Dönüşüm hedefleri tutturulamazsa bankalar devlet tahvili almak zorunda kalacaklar. Yükselen enflasyon ortamında düşük olan tahvil faizleri nedeniyle eğer bankalar müşterilerini TL mevduata ikna edemez ise zarar etme olasılıkları artacak.

        Hafta sonu alınan bu kararın ardından haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da BIST banka endeksi 6941 puandan 6.599 puana kadar geriledi. Günlük kayıp yüzde 4.9'u gördü.

        Banka hisselerindeki kayıpların etkisiyle BIST 100 endeksi de sabah saatlerinde yüzde 0.5'lik gerilemeyle 7.475 puana çekildi.

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