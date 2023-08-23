'KKM önermeye devam edeceğiz' Bloomberg HT'ye konuk olan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Kur Korumalı Mevduat'ın bugün için hala en cazip ürün olduğunu, müşterilerine KKM önermeye devam edeceklerini söyledi. Aran, TCMB'nin aldığı son kararlarla kur yükünü bankalarla paylaşmak istediğini belirtti

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Kur Korumalı Mevduat'ın bugün hala en cazip ürün olduğunu, Dövizden kur korumalı mevduata geçen müşterilerine KKM hesaplarını temdit etmeyi önereceklerini söyledi.

Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Aran şunları söyledi;

"Alınan son kararlara rağmen Kur Korumalı mevduat ürünü bugün için hala en cazip üründür.

Bugüne dek müşterilere ne kadar bunu inanarak anlatsak da 'yabancı para mevduatta kalacağım' diyenlerin hala ciddi birikimi var. Hala mevduatın yüzde 43'ü yabancı parada tutuluyor. Biz İş Bankası olarak KKM'deki müşterilerimize TL mevduata dönmeleri telkininde bulunmayacağız. Biz sadece ürünün avantajlarını anlatmakla mükellefiz.

Bize verilen hedefler doğrultusunda onları ikna etmemiz mümkün değil. Dövizinden dönerek KKM'ye geçenlere 'vadeli TL hesabına geç' diye bir telkinimiz olmayacak. Hedefler olması da önemli değil. Ekonominin çarklarının doğru işlemesi önemli. Yanlış bir şey yapmayız, ekonomi için gerekli olan aksiyonları alırız, bunun sonucu ceza ödemekse banka olarak ceza öderiz ama müşterimize bunu yansıtmayız. O nedenle müşterime KKM önerdiysem orada devam etmesini yine önereceğim"

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