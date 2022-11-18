KKM'ye giriş azaldı

Kur korumalı TL mevduat (KKM) hesaplarında rüzgar tersine dönmeye başladı. KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar artışı 11 Kasım ile biten haftada yerinde saydı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları geçtiğimiz hafta 981 milyon TL artışla 1 trilyon 473.5 milyar TL'den 1 trilyon 474.4 milyar TL'ye çıktı. Hesaplar yüzde 0.07 artış gösterdi. Bu KKM uygulaması başladığından bu yana en düşük artış. 21 Ekim ile biten haftadan itibaren KKM giriş hızı yüzde 1'in altına inmişti.

Dolar/TL kurundaki yatay seyir ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin kur korumalı mevduat girişlerini olumsuz etkilediği değerlendiriliyor. Bankalar KKM mevduatlarına politika faizinin en fazla 3 puan üstü faiz uygulayabiliyor.

ARALIK AYINDA BAŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ MART SONUNDA

KKM hesaplarındaki en yüksek artış Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 25 Şubat haftasında yaşanmıştı. 24 Şubat'ta başlayan işgal ile Dolar/TL 14.62 seviyesine kadar yükselmiş, KKM hesapları yüzde 10.85 artmıştı.

Rusya– Ukrayna müzakereleriyle ilgili iyimserliğin ardından 1 Nisan ile biten haftada KKM hesapları yüzde 13.97 ile en yüksek artışı göstermişti.

Tarih KKM (milyon TL) Haftalık değişim (%) 11/11/2022 1,474,441 0.07 11/4/2022 1,473,460 0.73 10/28/2022 1,462,852 0.60 10/21/2022 1,454,124 0.76 10/14/2022 1,443,111 1.45 10/7/2022 1,422,553 1.56 9/30/2022 1,400,758 2.19 9/23/2022 1,370,800 1.63 9/16/2022 1,348,803 1.63 9/9/2022 1,327,216 1.50 9/2/2022 1,307,550 2.37 8/26/2022 1,277,323 2.45 8/19/2022 1,246,753 3.33 8/12/2022 1,206,587 3.14 8/5/2022 1,169,808 3.17 7/29/2022 1,133,837 2.95 7/22/2022 1,101,322 3.01 7/14/2022 1,069,131 0.26 7/8/2022 1,066,356 2.56 7/1/2022 1,039,720 2.11 6/24/2022 1,018,197 2.63 6/17/2022 992,080 3.03 6/10/2022 962,864 3.42 6/3/2022 930,986 2.97 5/27/2022 904,138 3.36 5/20/2022 874,753 3.05 5/13/2022 848,870 3.64 5/6/2022 819,020 1.07 4/29/2022 810,322 3.62 4/22/2022 782,032 3.36 4/15/2022 756,627 3.84 4/8/2022 728,665 4.74 4/1/2022 695,691 13.97 3/25/2022 610,427 5.03 3/18/2022 581,166 3.39 3/11/2022 562,116 4.26 3/4/2022 539,157 3.66 2/25/2022 520,139 10.85 2/18/2022 469,230

KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. İlk olarak mevduat sahiplerine ödemeler 23 Mart'ta başladı. Bankalar KKM mevduatlarına politika faizinin en fazla 3 puan üstü faiz uygulayabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı bütçe istatistiklerine göre, Ekim'de kur korumalı mevduatın bütçeye doğrudan maliyeti 6.7 milyar TL oldu. Böylelikle 5 ayın en düşük aylık maliyeti ortaya çıktı.

Ekim ayı itibariyle kur korumalı mevduatın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafındaki maliyeti ve vergi muafiyetleri haricindeki toplam yükü 91.6 milyar TL'ye çıktı.

BÜTÇEYE MALİYETİ 91.6 MİLYAR TL

Mart 11.700 Nisan 4.555 Mayıs 4.842 Haziran 16.136 Temmuz 23.361 Ağustos 15.009 Eylül 9.292 Ekim 6.666 Toplam 91.565

Milyar TL