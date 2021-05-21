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KKTC Başbakanı Saner: "10 Haziran'dan itibaren çift aşılı kişiler KKTC'ye karantinasız gelebilecek"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 10 Haziran 2021'den itibaren yayımlanacak listedeki ülkelerden çift aşılı kişilerin KKTC'ye karantinasız gelebileceğini söyledi

KKTC Başbakanı Saner:
KKTC Başbakanı Saner'den aşı ve karantina açıklaması
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AA

Başbakan Saner, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karantinasız gelişlerin olacağı ülkelerin belirli kriterlere göre listeleneceğini belirten Saner, kırmızı listede olan ülkelerin dışında kalan ülkelerden çift aşılı kişilerin PCR testlerini yaptırarak KKTC'ye gelebileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığınca belirlenecek listelerin açıklanacağını ifade eden Saner, söz konusu uygulamanın 10 Haziran'da olacağını ancak 3 Haziran tarihine çekilmesi için de çalışmaların yapıldığını kaydetti.

QR KOD UYGULAMASI DEVAM EDECEK

AA'nın haberine göre; Saner, ülkeye karantinasız gelecek olan kişiler için QR kod uygulaması yapılacağını da söyledi.

Kıbrıs Rum kesimiyle geçiş noktalarının henüz açılmayacağını aktaran Saner, Rum kesiminin de vakaların azalması durumunda tüm sınır kapılarını açmaya hazır olduklarını vurguladı.

Başbakan Saner, "Rum kesiminin kırmızıdan turuncuya düşmesini bekliyoruz. Turuncu kategoriye düşer düşmez kapıları açmaya hazırız." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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