KKTC Başbakanı Tatar, Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu:

AA

Başbakan Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan acil durum hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KKTC'deki acil durum hastanesinin yapımına başlandığını ve inşa sürecinin hızlıca ilerlediğini kaydetti.

"100 yataklı, içerisinde 6 ameliyathanesi ve 24 yoğun bakım odası olan, tam teşekküllü ve donanımlı hastanemiz, inşallah ekim ayının ilk haftalarında halkımızın hizmetine girecektir." diyen Tatar, bu hastanenin KKTC sağlık sistemi için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Tatar, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrasında da KKTC halkının hizmetinde olacağını kaydetti.

KKTC'de şimdiye dek çok ağır Kovid-19 vakalarının yaşanmadığının altını çizen Tatar, dünyanın hiçbir yerinde Kovid-19'un kontrol altına alınmadığını ancak hükümetin tedbirli olduğu KKTC'de Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğunu dile getirdi.

Tatar, hastanenin inşasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken, hastane inşaatının başladığı ilk günlerde bir kaza sonucu yaşamını yitiren çalışan için başsağlığı diledi.

- "Guterres'in açıklaması gereksizdi"

Başbakan Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "KKTC'deki seçimlerin ardından garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum." açıklamasına ilişkin soru üzerine, "Guterres'in açıklaması, seçimlere çok az bir süre kala tamamıyla gereksiz bir açıklamaydı. Biz bunu o şekilde değerlendirdik. Önemli olan burada Kıbrıs Türk halkının ne söyleyeceğidir. 11 Ekim'de Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini ortaya koyacaktır." dedi.

Türkiye'den de Guterres'in açıklamasına ilişkin tepkiler geldiğini hatırlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni de kimse göz ardı edemez ve buranın bir garantörüdür. Kıbrıs Konferanslarında Türk tarafının bütün iyi niyetine rağmen, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın haritayı vermesine ve işi sıfır asker, sıfır garanti noktasına getirmesine rağmen Rum tarafı kriz çıkartarak masanın çökmesine sebebiyet vermişti. O günlerde yapılan açıklamalarda Akıncı da, 'Bu nesil bir federasyon şansını yitirmiştir, böyle bir şans artık kalmamıştır.' dedi. Bunu da o dönemde Türkiye Cumhuriyeti makamları da tekrarlamıştı ve geçen hafta da bu tekrar ifade edildi."

Tatar, mevcut koşullar ve Doğu Akdeniz'de yaşananlara bakıldığında artık Kıbrıs'ın bambaşka bir coğrafyada bulunduğuna, sadece Ada'nın kendi içindeki denge meselesi olmadığına, Doğu Akdeniz ve bölge meselesi olduğuna işaret etti.

- "Türkiye'nin varlığı ve garantörlük hakkı Kıbrıs Türk halkı için fevkalade önemli"

Hem Kıbrıs hem de KKTC'nin öneminin arttığına dikkati çeken Tatar, "Artık yepyeni bir geleceğimiz için Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyabilmek için Türkiye ile uyum içinde çalışabilmemiz çok önemli. Türkiye'nin buradaki varlığının ve garantörlük hakkının Kıbrıs Türk halkının refah ve güvenliği için fevkalade önemli olduğunu halkımıza hatırlatmak durumundayız. Kıbrıs Türk halkı, haklı mücadelesinde çok önemli bir pozisyona gelmiştir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Başbakan Tatar'a incelemeleri sırasında eşlik etti.