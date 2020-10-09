KKTC Başbakanı Tatar, Lefkoşa'daki pandemi hastanesi ziyaretinde konuştu

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’ya yapımı başlanan 100 yataklı 100 odalı KKTC Acil Durum Hastanesi'nde 6 ameliyathane ile 24 yoğun bakım odası yer alacak.

Pandemi hastanesi olarak görev yapacak hastaneyi, bugün KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Tatar, çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Büyük bir emek var burada" dedi. Ayrıca, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" diye konuştu.

"BİR ŞAHASER"

Öte yandan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hastaneyi ziyaret ederek, bilgi aldı. Bakan Amcaoğlu, pandemi hastanesinin kendileri için bir şaheser olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.