KKTC Başbakanı Tatar,

Kayseri Üniversitesince 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mavi Vatan'da KKTC'nin Rolü" konulu konferansa katılan Tatar, 1571'de fethedilen Kıbrıs'ta o günden bugüne mücadele verildiğini söyledi. Tarihin önemli birçok olaya şahit olduğunu hatırlatan Tatar, şöyle devam etti:

"Şu anda gelinen aşamada Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de yaşananlarla oradaki hakimiyetimizi, etkinliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı koruma adına yapılan bu büyük mücadelenin başarıyla sonuçlanabilmesi için mutlaka bu emperyalistlere, büyük çıkar gruplarına, Rum-Yunan ikilisine dur demek gerekmektedir. İşte bugün tarih bunu görüyor, bunu yapıyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz. Mavi Vatan'da bizim bu haklarımızın korunmasında, özellikle son birkaç yıldır Türk hükümetinin ortaya koyduğu büyük kararlılığı, cesareti ve gemilerin o bölgedeki sondaj çalışmaları, pozisyon almaları, KKTC ile hukuk temelinde yapılan bu anlaşmalar oradaki haklarımızı daha da pekiştirmekte ve anlamlı hale getirmektedir."

"Son olarak Libya ile yapılan anlaşma bir kez daha Doğu Akdeniz'deki haritayı değiştirmiştir ve Rum-Yunan ikilisinin kendilerine göre yaptıkları bazı anlaşmaları da gerçekten gölgede bırakmıştır." diyen Tatar, şunları söyledi:

"Onların yaptığı anlaşmalar bize tecavüz ve tek taraflı hareket etme niteliğindedir. Türkiye'nin Ege adalarında birtakım kendilerine göre haklarının gösterilmesi anlamında yapılan bütün bu çalışmalar bu haritanın ortaya çıkmasında büyük bir aşamadır ve kayda değerdir. Dolayısıyla bu duruşumuzu devam ettirmemiz lazım. O noktada KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte her daim bu anlaşmaları yenilemesi, yeni ruhsatlandırma faaliyetleri ve ona göre pozisyon alması bizleri daha da güçlü kılmaktadır. KKTC meselesi, Kıbrıs davası, elbette sürekli olarak yenilenmekte, değişmektedir. Kıbrıs Türk halkının Türkiye'ye ne kadar bağlı olduğunu, Türkiye ile birlikte bu coğrafyada var olma mücadelesi içerisinde ne kadar kararlı olduğumuzu bu ortamlarda paylaşmak, sizlerle buluşmak son derece önemlidir. Dolayısıyla gençlere seslenmek istiyorum. Gençler, Kıbrıs meselesinin ne kadar önemli olduğunu böyle toplantılarda sizlerle paylaşırken Türk ulusunun birlik ve beraberlik içerisinde, bu kadar karşıdan gelen çatlak seslere, bize yapılan haksızlıklara ancak birlik ve beraberlik içerisinde dur diyebileceğimizi bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum."

İdlib'de gerçekleşen hain saldırıyı kınadığını vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türkü'nün bu olaydan büyük acı duyduğunu dile getirdi. Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmasında büyük bedeller ödediğini aktaran Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türkü her zaman Türkiye'nin de büyük katkılarıyla özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşmasını fevkalade önemsemektedir. Bundan sonraki süreçte eski günlere dönmemek adına çok büyük kararlılık çok büyük bir irade koymamız gerektiğini yeni nesille de paylaşıyoruz. Kıbrıs Türkü'nün var olmak için kendi refahını artırmak, KKTC'yi güçlendirmek ve ona göre gerçekten Rum komşularımıza ve bütün dünyaya da ayrı bir halk olduğumuzu kendi dilimizde, kendi kültürümüzde ve Türkiye sevgimizle birlikte bu coğrafyada beraber hareket ederek var olma mücadelesinde bize göstermiş olduğumuz kararlılıktan dolayı saygı duymaları gerektiğini her zaman hatırlatmak istiyoruz. Mücadelemiz budur. Eğer dik durmazsak, eğer güçlü olmazsak, eğer Türkiye Kıbrıs'ta kararlılığını ileri götüremezse o zaman onlar kendini belli ki bu Doğu Akdeniz'deki zenginlikleri tek taraflı olarak kendilerine almak için her türlü oyunu oynayacaklarını dolayısıyla biz bunu bilerek ona göre siyasetimizi şekillendirmek durumunda olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Onun için buradan Türkiye'ye sesleniyorum, biz Türkiye'ye güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. KKTC'nin şu kadar seneden sonra ne kadar önemli olduğunu bir kez daha Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle, Mavi Vatan'daki zenginliklerle anlıyoruz ve önemsiyoruz. Ne mutlu bize ki Türk milleti güçlüdür. Türk milleti bütün mutsuzluklara rağmen gerçekten gelişmekte, büyümekte, ekonomisini güçlendirmekte ve yoluna devam etmektedir. Türk milleti başarılı ve güçlü olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar güçlü ise biz de o kadar selametteyiz."

Tatar, Türk tarafının masadaki görüşmelerde hiçbir zaman taviz vermediğinin altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"KKTC güçlenmektedir. Bugün selametteyiz. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle KKTC'nin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu saatten sonra taviz filan yok. Kıbrıs Türkü her zaman iyi niyetini göstermiştir ancak karşı taraftan hiçbir zaman iyi niyet görmedik, hep art niyet gördük. Bütün beklentileri Kıbrıs'ı federal bir anlaşma maskesi altında üniter yapıya dönüştürmek, Türkiye'yi oradan çıkarmak, bağlarımızı koparmak, Kıbrıs Türklerini zaman içinde AB içinde yok etmek. Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Kıbrıs Türkü'nün arkasında sizin gibi milliyetçi, başarılı, maneviyatçı gençler olduğu sürece yalnız olmayacaktır."

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da açılışta yaptığı konuşmada, Tatar'ı üniversitelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konferansın sonunda söz alan MHP İl Başkanı Serkan Tok, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözlerini eleştirerek şunları kaydetti.

"Türk Devleti 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bütün darbe planlarının merkezi olan Akıncı Hava Üssü'nün ismini 'mürted' olarak değiştirmiştir. Bugün Türk devletinden ayrılan, Türk milletine, kültürüne ihanet etmeyi sürdüren Mustafa Akıncı bizim gözümüzde 'Mustafa Mürted'dir."

