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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan koronavirüs salgını nedeni ile yardım istedi

KKTC
İHA

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akıncı, koronavirüs salgını nedeni ile Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’ye acil yardım talebi ile iletti.

Akıncı, KKTC’nin haksız kararlar ile küresel erişim olanaklarının kısıtlı olduğunu dile getirirken, koronavirüs salgını nedeni ile yapılacak katkının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Akıncı, özellikle Türkiye’den yardım isterken, salgın nedeni ile ülkedeki asgari ekonomik gereklilikleri yerine getirebilmek amacıyla ciddi ek mali desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Akıncı, yapılacak mali destek ile hem sağlık alanındaki eksikliklerin, hem de ekonomik zararın azaltılmasının mümkün olduğunu vurguladı. Akıncı, koronavirüs salgını nedeni ile halkın sağlığının ciddi tehdit altında olduğunu, ekonomik ve sosyal yaşamın diğer ülkelerde olduğu gibi büyük yara aldığını ifade etti. Akıncı, koronavirüs salgınıyla hem ulusal ölçekte mücadele veren ülkelerin hem de küresel dayanışma ve iş birliği ile yaralarını sarmaya çalıştıklarını söylerken, KKTC’ye yardım çağrısında bulundu.

 

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