KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs müzakerelerinde bir gelişme ancak haziranda yaşanabilir

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir gelişmenin ancak haziran ayında yaşanabileceğini belirterek, "Tüm tarafların hazır olacağı tarih haziran gibi görünüyor." dedi.
AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmede BM Temsilcisi Spehar’a önümüzdeki süreçte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusuna daha fazla ilgi göstermesini beklediğini ilettiklerini kaydetti.
"ÇÖZÜMÜN ÖZÜ TARAFLARIN SİYASAL EŞİTLİĞİDİR"
BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün her 6 ayda bir görev süresinin uzatıldığını anımsatan Akıncı, "Kıbrıs'ta adil ölçüler ve bugüne kadar varılan mutabakatlar içerisinde eşitlikçi bir çözümün olması için uğraş veriyoruz. Bu uğraşlarda çözümün özü tarafların siyasal eşitliğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Akıncı, Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini içselleştirmemiş davranışlar sergilemesinin, Kıbrıs'ta ki çözüm çabalarına vurulabilecek en büyük darbe olduğunu söyledi.
BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün varlığının Rum tarafı için bir rahatlık alanı yaratmaması gerektiğine dikkati çeken Akıncı, "Kıbrıs sorununun çözümüne zerre kadar katkı yapmadığının da altını çizmek isterim.” dedi.
Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili raporun BM Güvenlik Konseyi üyelerine birkaç gün içerisinde dağıtılmasını beklediklerini kaydeden Akıncı, raporun Konsey’de 23 Ocak’ta görüşülmeye başlanmasının beklendiğini, prosedürlere göre de raporun 10 gün öncesinden üyelere dağıtılması gerektiğini ifade etti.
"KIBRIS MÜZAKERELERİNDE HERHANGİ BİR GELİŞME ANCAK HAZİRANDA YAŞANABİLİR"
Akıncı, Türkiye’deki 31 Mart'taki yerel seçimler ve mayıs sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeniyle mayıs öncesinde Kıbrıs'ta yeni bir müzakere beklenmediğini belirterek, "Avrupa Parlamentosu seçimleri mayıs sonunda olacağından Kıbrıs müzakerelerinde herhangi bir gelişme ancak haziranda yaşanabilir. Tüm tarafların hazır olacağı tarih haziran gibi görünüyor. Hazirandan öteye atmanın bir anlamı olduğunu sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.
SPEHAR, 23 OCAK’TA BM'YE KIBRIS KONUSUNDA BRİFİNG VERECEK
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
ABD’nin başkenti Washington’da hükümet yetkilileri ile adadaki durumu ve BM’nin adadaki rolünü görüşeceğini dile getiren Spehar, New York’ta ise BM Genel Sekreteri Guterres de dahil olmak üzere pek çok yetkili ile görüşeceğini kaydetti.
Spehar, 23 Ocak’ta da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs konusunda brifing vereceğini, bu toplantının ardından BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması konusunda karar almasını beklediklerini sözlerine ekledi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.