Mustafa Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı'nda ağırladığı Hazar Ergüçlü'nün başarısının sadece bireysel bir başarı olmadığını belirterek "Başarıların, Kıbrıs Türk halkı adına hepimizin sevinç ve gurur duyabileceğimiz başarılardır" dedi.





Başarılı ve güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ise, "Ben çok teşekkür ederim. Ülkemin Cumhurbaşkanı tarafından kabul görmek, ağırlanmak, bana teşekkür edilmesi, benim için çok büyük onur. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.

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