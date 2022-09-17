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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ABD'nin kararını kınıyoruz, gerekli tedbirleri alacağız

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sert tepki gösterdi. Habertürk TV yayınına bağlanan Tatar, bu kararın, 'Ada'da tehlike çanları çalması' anlamına geldiğini belirterek, "Gerginlik artacak ancak bunun kimseye yararı olmaz. Türkiye ve KKTC gerekli tedbirleri alacaktır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ABD'nin kararını kınıyoruz, gerekli tedbirleri alacağız
KKTC lideri Tatar: ABD'nin GKRY kararını kınıyoruz
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HABERTURK.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki göstererek, "GKRY, 'düşman' olarak gördüğü KKTC ile Türkiye'ye yönelik yoğun bir şekilde silahlanma faaliyetlerine devam ederken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı alması kabul edilemez olup bu kararı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Habertürk TV yayınına bağlanan Cumhurbaşkanı Tatar, "Geçen yıl 'öldürücü olmayan' silahların satın alımı serbest bırakılmıştı. Zaten silahlanmakta olan GKRY şimdi bu kararla daha da silahlanacak. Ada'da gerginlik ve kışkırtıcı faaliyetler artacak" dedi.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD'nin kararını gözden geçirmesi en büyük temennimiz. ABD'de yetkililerle görüşeceğiz. Bu kararın yanlışlığını anlatacağız. Barış ve huzur için yapılan tüm çabalar sekteye uğruyor. Bölgedeki Türk-Yunan dengesi bozulacak. Bu kararı şiddetle kınıyoruz.

Ekonomik olarak büyük yatırımı olan Ruslar, Ukrayna Savaşı nedeniyle AB ve ABD tarafından birçok yaptırıma uğradı. GKRY ve Rusya Ortodoks ağırlıklı iki yer. Hatta bazı akrabalıkları da var. Ancak GKRY AB üyesi olduğu için yaptırım kararlarına istemeyerek de olsa uymak zorunda kaldı. ABD bu kararla GKRY'i ödüllendiriyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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