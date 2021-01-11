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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum Kesimi'ne çağrı: Bu son şans

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri´nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl´u kabulünde yaptığı açıklamada, "Artık dünya Kıbrıs´taki gerçekleri görmeye başladı. Bu son şanstır. Virajı iyi dönebilirsek herkes kazanır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum Kesimi'ne çağrı: Bu son şans
AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri´nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute kabulünün ardından basının karşısına geçerek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi´ne müzakerelere ilişkin net mesajlar verdi.

Tatar, Şubat sonu veya Mart başında `5+1´ toplantısına gidilebileceğini belirterek, "Artık egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayabilen iki devletli temel çerçevesinde bir anlaşma arayışındayız" dedi.

KKTC lideri Tatar, Lute´la görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Kıbrıs Türk toplumunun görüşlerini ve duruşunu aktardıklarını, ayrıca 50 yıldır federasyon zemininde süren görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve eşit egemenlik temelinde iki devletli bir çözüme ulaşma arayışında olduklarını aktardıklarını belirtti.

"5+1 KABUL EDİLİRSE RESMİ GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLİR"

Tatar, görüşmede, savundukları argümanların artık kabul görmeye başladığını hissettiğini belirterek, New York´ta yapılması olası 5 + 1 görüşmede bu görüşleri yineleyeceklerini ve bunların kabul görmesi halinde resmi görüşmelere devam edebileceklerini aktardı.

50 yıldan beri bu noktaya gelinmediğini söyleyen Tatar, "Bu şekilde bir sonuç alınır mı alınmaz mı onu bilemeyiz, ama federasyonda ısrar etmek artık zaman kaybıdır. Hem Kıbrıs´ın gerçeklerine, hem bölgedeki gelişmelere, hem de daha önce Crans Montana´da yaşananlara baktığımızda görüyoruz" diye konuştu.

Genel Sekreter Guterres´in Crans Montana´yı yaşamış birisi olarak sürecin nereye gittiğini gördüğünü ve bildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, arabuluculuk görevini ve süreci sabırla her detay üzerinde çalışarak yürüten Lute´a teşekkür etti.

"ARTIK DÜNYA KIBRIS´TAKİ GERÇEKLERİ GÖRMEYE BAŞLADI"

Tatar, başka bir soruya karşılık da BM´nin "Biz arabuluculuk yapıyoruz, çözümü siz bulacaksınız" dediğini, bugünkü görüşmeden mutlu olduğunu ve bugün Kıbrıs Türk tarafının durumunu iyi anlayan bir Lute gördüğünü kaydederek, artık dünyanın Kıbrıs´taki gerçekleri görmeye başladığını belirtti.

"İKİ EŞİT TARAFIN MÜZAKERE EDEBİLECEĞİ BİR POZİSYON SAĞLANMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, artık Kıbrıs´ta yeni bir anlayışın gelişmekte olduğunu, enerji kaynakları ve hidrokarbonlar, Türkiye Cumhuriyeti´nin kararlılığı, ayrıca Kıbrıs Türk halkının ulusal çıkarları ve KKTC´nin daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi konularına bakılarak, iki eşit tarafın müzakere edebilmesini sağlayacak bir pozisyon sağlanması için uğraş verdiklerini belirtti.

Artık iki devletli çözüm modelinin konuşulması gerektiğini tüm dünyanın hatta Rum tarafının da anladığına işaret eden Tatar, New York ve Washington´da da bunun konuşulduğunu, 5+1 toplantının bu anlamda Türk tarafının iddialarını ve pozisyonunu anlatacağı bir toplantı olacağını söyledi.

ANKARA İLE FİKİRBİRLİĞİ VURGUSU

"Türkiye Kıbrıs´ın garantör ülkesidir" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, "sürekli olarak Ankara ile temastayız ve fikir birliği içerisinde hareket ediyoruz" dedi. Tatar Kıbrıs Rum Kesimi´ne seslenerek, "Bu son şanstır. Bu virajı iyi dönebilirsek herkesin kazanacağı bir anlaşma olur" ifadelerini kullandı.

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