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KKTC'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi

Boğaz Şehitliği'ndeki törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ve diğer yetkililer katıldı

KKTC'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi
AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 Mart Şehitleri, devlet töreniyle anıldı.

Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti, kurum, kuruluş, dernek ve üniversite temsilcileriyle askeri erkan katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından, Boğaz Şehitliği'nden alınan toprak, Anıtkabir'e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye teslim edildi.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Anıt'a çelenk koyan Tatar, Boğaz Şehitliği Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Dünyanın en güçlü ordularına karşı, Türk askerinin büyük bir kahramanlık ve destansı bir direnişle yarattığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümündeyiz. Bu büyük zafer, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren dünya ulusları ile mazlum halklara ilham kaynağı olurken, Türk ulusunun esir edilemeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını göstermiştir.

"Çanakkale Geçilmez" söylemi, sadece bir söylem değil Türk direnişinin, vatan, özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. Bu zafer ve bu söylem, Kıbrıs Türk halkının da hala daha devam etmekte olan mücadelesinde en büyük güç ve ilham kaynağıdır.

Özgürlük, bağımsızlık ve vatan uğruna toprağa düşen ve burada kucak kucağa yatan Mehmetçik ile Mücahitlerimiz, direnişimizin ve Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızın simgesidir. Burada yatan şehitlerimiz bizim ve Türk ulusunun evlatlarıdır. Onlar sadece bu toprakta değil, Kıbrıs Türk halkının bağrında yatmaktadır. Sonsuza kadar da bu böyle olacaktır. Tüm şehitlerimize Tanrı'dan rahmet dilerken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

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