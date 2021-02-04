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KKTC'de halk, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan "tam kapanma" kararını doğru buluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında alınan "tam kapanma" kararını destekliyor.

KKTC'de halk, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan
AA

KKTC Başbakanı Ersan Saner dün ülke genelinde uygulanan tam kapanma kararının, artan yerel Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Kapanma kararını doğru bulan KKTC halkı, bu süreçte ekonominin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve bir yandan ekonomik çarkların da dönmesi gerektiğini savunuyor.

AA muhabiri, halka, alınan kapanma kararına ilişkin görüşlerini sordu.

Esnaf Selim Çavuş, kapanma kararının doğru olduğunu ve daha sert tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Çavuş, "Daha kontrollü bir kapanma iyi olacaktır çünkü vaka sayıları düşmüyor. 2-3 hafta daha sıkı önlemler alınması gerekiyor. Ekonomi de önemli ancak sağlık daha önemli. Ekonomi daha sonra düzeltilebilir ama sağlık düzeltilemez."

Belediye çalışanı Şükrü Burağan, "Kapanma kararı kaçınılmaz bir noktaya gelmişti, o yüzden çok normal karşılıyorum bu süreci. Toplum olarak çok fazla dikkat ettiğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla mecbur bazı kararlar alınması gerekirdi." dedi.

Kapanma döneminde izolasyonun daha iyi bir şekilde sağlanması gerektiğini kaydeden Burağan, "Eğer toplum olarak bir sonuç istiyorsak, öncelikle kendimiz dikkat etmemiz gerekir ki, ekonomik anlamdaki derin yara daha da derinleşmesin." dedi.

Burağan, şu anda kapanma kararının mecburiyetten alındığını söyleyerek, bunun doğal olarak ekonomik sıkıntılar da getirdiğini ve kararların ciddiye alındığı oranda ekonomik sıkıntıların kolaylıkla aşılacağını ifade etti.

Uzmanların toplumlara aşı olunması yönünde uyarılar yaptığını söyleyen Burağan, "Ciddi bir salgın var, aşı kaçınılmaz bir gerçekliktir. Tüm toplumun aşı olması gerekiyor. Aşı karşıtlığının da hiç zamanı değildir." diye konuştu.

- "Kapanmayı sağlık açısından doğru buluyorum"

Gazeteci yazar Ahmet Tolgay da "Kapanmayı sağlık açısından doğru buluyorum, umarım Başbakan Saner tarafından açıklanan tedbirlere artık toplum da harfiyen uyar. Şu anda bu duruma gelmemizin nedeni serkeşliğimiz yüzündendir. İnsanlar kapanma olayını sanki tatilmiş gibi algılıyor." dedi.

Salgının başladığı dönemdeki başarıyı ikinci dalgada gösteremediklerini söyleyen Tolgay, ilk dönemdeki düşük vaka sayılarının halkı rehavete sürüklediğini kaydetti.

Tolgay, "Herkesin aklını kullanması lazım, sorumlu olmalı. En güvenilir yer evlerimizdir. Evlerimize kapanmazsak, maalesef bu badireyi kolay kolay atlatamayacağız. Yaşadıklarımız da bunun bize verdiği sinyaldir." dedi.

Bu arada ekonomik çarkların da dönmesi gerektiğinin altını çizen Tolgay, sağlığın çok önemli olduğunu ama sağlığı ayakta tutabilmek için ekonominin ayakta durması gerektiğini belirtti.

Tolgay, "Sağlık günümüzdeki en pahalı şeydir, bunu karşılamak için de para gerekiyor. Aşı konusunda halkımızın gösterdiği beni duygulandırıyor, insanlar aşı olmaya akın akın gidiyorlar. Herkes devletin aldığı kurala uyarsa, aşılara duyarlılık gösterirse kısa sürede bu konuyu da kaosa girmeden atlatacağız. Aşı mutlaka olunmalı. Aşı yapmaktan başka çaremiz yoktur." dedi.

Çalışan Mustafa Denizgezen, hükümet iyi önlemler aldığı ve maaş ödemelerinin aksatmadığı takdirde kapanmanın doğru olduğunu söyledi.

Denizgezen, "Bize yardım eden sadece ana vatan Türkiye'dir, başka yardım da yok. Acil durumlarda Türkiye'den de aşı gelmesi geliyor, Türkiye bizi kesinlikle yalnız bırakmaz. Hatta acil olmadan da gelmesi lazım. Her zaman Türkiye ile diyalog içerisinde olunması gerekir." dedi.

- "Kesinlikle aşı yapılması taraftarıyım"

Emekli Zeray Akınsal, alınan kapanma kararının uzatılması gerektiğini ifade etti.

Akınsal, "İnsanların da dikkat etmesi gerekiyor. En önemlisi bizi yönetenleri hassasiyetidir. Aşı olmak için müracaatımızı yaptık, sıramız geldiğinde olacağım. Yetkililer, önümüzdeki hafta 65 yaş altına da aşı yapmaya başlayacaklarını söylediler. Kesinlikle aşı yapılması taraftarıyım, ailemde de 65 yaş üstü herkese aşı yapıldı." diye konuştu.

Afrikalı öğrenci İbrahim Soyikamara, KKTC'de Kovid-19'a karşı alınan önlemleri iyi bulduğunu söyleyerek, önlemlerin sağlık için alındığını ve daha sağlıklı bir yaşam için elzem olduğunu söyledi.

Kendi sağlığı için karantinada kalmayı istediğini kaydeden Soyikamara, "Normal zamanda kimse karantinada kalmak istemez. Karantina koşulları biraz zor olmasına rağmen bizim için daha iyi. Vakaların artmasından dolayı KKTC'de şu an kapanma kararını gerekli buluyorum. Kısıtlamalar ve önlemler bizi sağlıklı tutmak için uygulamada." dedi.

- "Herkesin tedbirlere uyarak yaşamını idame ettirmesi gerekir"

Eğitimci Sevtap Güvenli Arşan, kapanma kararının daha önce alınması gerektiğini savunarak, 21 günlük kapanmayı desteklediğini ifade etti.

Arşan, "KKTC'ye HES kodunun getirilmesi destekliyorum. Hepimizin nerede olduğu, kaç kişiyle görüştüğü ve temaslılarımızın kim olduğunun elektronik ortamda takip edilmesi çok önemli. A'dan Z'ye çoluk çocuk, genç yaşlı demeden herkesin tedbirlere uyarak yaşamını idame ettirmesi gerekir." diye konuştu.

Aşı konusuna sıcak baktığını söyleyen Arşan, "Biz bilime inanıyoruz, bilimin yanındayız. Daha önce su çiçeği için aşı olun dediklerinde olduysak şimdi de zamanı geldiğinde Kovid-19 aşısı olacağız." dedi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 71 Kovid-19 vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 2 bin 504'e yükseldiğini açıklamıştı.

İlk vakanın 10 Mart 2020'de görüldüğü KKTC'de, virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

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